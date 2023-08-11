На предприятии «Курганмашзавода» в Екатеринбурге ищут сотрудников на зарплату в 200 тысяч рублей

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На дочке «Курганмашзавода» токарям готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Бронетанковому предприятию из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», требуются токари-универсалы с опытом работы. Сотрудникам готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте HeadHunter. На ремонтном заводе восстанавливают бронемашины из зоны СВО.

«АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“, город Екатеринбург. Вакансия: токарь-универсал. Требования: опыт работы и разряд не ниже третьего. Зарплата от 60 000 до 200 000 рублей на руки», — говорится в вакансии.

В обязанности токаря входит обработка, калибровка и доводка деталей на отечественном и китайском оборудовании. Также необходимо участвовать в настройке токарных станков и быть готовым к сверхурочной работе.

Ранее URA.RU писало, что на дочке «Курганмашзавода» в Екатеринбурге ищут сотрудника для охраны БМП на зарплату от 55 тысяч рублей. Также на бронетанковое предприятие требуется начальник по работе с госзаказами. Сотруднику готовы платить зарплату от 80 тысяч рублей.

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Бронетанковому предприятию из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», требуются токари-универсалы с опытом работы. Сотрудникам готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте HeadHunter. На ремонтном заводе восстанавливают бронемашины из зоны СВО. «АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“, город Екатеринбург. Вакансия: токарь-универсал. Требования: опыт работы и разряд не ниже третьего. Зарплата от 60 000 до 200 000 рублей на руки», — говорится в вакансии. В обязанности токаря входит обработка, калибровка и доводка деталей на отечественном и китайском оборудовании. Также необходимо участвовать в настройке токарных станков и быть готовым к сверхурочной работе. Ранее URA.RU писало, что на дочке «Курганмашзавода» в Екатеринбурге ищут сотрудника для охраны БМП на зарплату от 55 тысяч рублей. Также на бронетанковое предприятие требуется начальник по работе с госзаказами. Сотруднику готовы платить зарплату от 80 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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