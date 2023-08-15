15 августа 2023

Власти в ХМАО открывают озерный парк, который обещали сдать год назад

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Открытие парка «Картопья» в Советском состоится 18 августа Фото:

Власти Советского (ХМАО) 18 августа открывают озерный парк «Картопья», который планировали сдать осенью 2022 года. На странице муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте» предупредили, что из-за мероприятия проезд транспорта на территорию отдыха будет запрещен.

«Рады сообщить, что открытие озерного парка „Картопья“ состоится в эту пятницу 18 августа в 18:00. Предупреждаем, что въезд на территорию парка на время проведения мероприятия будет закрыт », — сообщили власти Советского.

В 2022 году концепция озерного парка в Советском стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Весной 2022 года на территории будущей зоны отдыха начались строительные работы. Власти города подписали контракт с ООО «Высота»: стоимость работ составила более 176 млн рублей. Парк планировали построить к 1 ноября 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что в Советском (ХМАО) на деньги жителей построят парк со спортивной и детской площадками. Но обустроенного проезда к месту отдыха нет: на грунтовой дороге после дождей образуются лужи и грязь.

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Власти Советского (ХМАО) 18 августа открывают озерный парк «Картопья», который планировали сдать осенью 2022 года. На странице муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте» предупредили, что из-за мероприятия проезд транспорта на территорию отдыха будет запрещен. «Рады сообщить, что открытие озерного парка „Картопья“ состоится в эту пятницу 18 августа в 18:00. Предупреждаем, что въезд на территорию парка на время проведения мероприятия будет закрыт », — сообщили власти Советского. В 2022 году концепция озерного парка в Советском стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Весной 2022 года на территории будущей зоны отдыха начались строительные работы. Власти города подписали контракт с ООО «Высота»: стоимость работ составила более 176 млн рублей. Парк планировали построить к 1 ноября 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в Советском (ХМАО) на деньги жителей построят парк со спортивной и детской площадками. Но обустроенного проезда к месту отдыха нет: на грунтовой дороге после дождей образуются лужи и грязь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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