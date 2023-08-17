Биолог Сухомлинова: в России поздно начинают тушить лесные пожары

17 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Тушить лесные пожары нужно в начале их формирований, считает Валентина Сухомлинова Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Ликвидировать лесные пожары нужно в начале их формирования, это помогает избежать сильного распространения огня и риска переноса его на населенные пункты. Однако власти РФ этого не делают, подчеркнула в беседе с URA.RU биолог (работала в заповедниках России и в Академии наук РФ), член Международного социально-экологического союза, кандидат географических наук, доцент Валентина Сухомлинова. «Главной причиной лесных пожаров является человек, который совершает преднамеренные поджоги или пренебрежительно относится к технике безопасности обращения с огнем. Вторая причина состоит в действиях властных структур. Тушить пожары начинают тогда, когда они распространяются с большой скоростью и угрожают населенным пунктам. То есть пирогенная катастрофа создается слишком поздней реакцией на опасность. А при сухой и ветреной погоде справиться с пожаром даже при хорошем оснащении специалистов очень сложно. В наше время выявить место начала возгорания не сложно. Если бы тушили в начале его формирования, то огонь и не доходил бы до населенных пунктов», — объяснила Валентина Сухомлинова. По словам биолога, проблема Якутии — замена растительности из-за частых выжиганий, поэтому леса региона горят и будут гореть. «До массовых переселений русских на Дальний Восток племенам тунгусам, которые разводили оленей, нужен был ягель, а он после пожаров восстанавливается десятилетиями, а то и столетиями. Тем, кто промышлял охотой, нужна была трава, которая привлекала диких копытных и крупных хищников. Пришли русские и начали развивать земледелие. Начало это носило характер подсечно-огневой. Поэтому Якутия горит и будет гореть, так как там по причине частых выжиганий произошла замена растительности на сообщества с высокой горимостью», — отметила Сухомлинова. Собеседница агентства подчеркнула, что проблемой развития лесных пожаров являются также заброшенные сельхозугодия. «В других регионах России, где земледелие уже давно прошло стадию общинного и подсечно-огневого, пожары усилились из-за поджогов, связанных с заброшенными сельскохозяйственными угодьями. Особенно ухудшилась ситуация с возникновением запрета выращивать лес на сельскохозяйственных землях. Люди часто не могут обрабатывать все принадлежащие им поля, поэтому участки, зарастающие деревьями, выжигаются, что порождает пожары», — добавила она. Ранее замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев заявил, что в регионе продолжается работа по ликвидации 47 лесных пожаров. Эколог Асхат Каюмов объяснил URA.RU, что федеральное законодательство не позволяет начинать принимать меры до того, пока огонь не разошелся. Также из-за страха перед центром региональные власти занижают в десятки раз данные по лесным пожарам. В Якутске отказывались от помощи, пока город не заволокло дымом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ликвидировать лесные пожары нужно в начале их формирования, это помогает избежать сильного распространения огня и риска переноса его на населенные пункты. Однако власти РФ этого не делают, подчеркнула в беседе с URA.RU биолог (работала в заповедниках России и в Академии наук РФ), член Международного социально-экологического союза, кандидат географических наук, доцент Валентина Сухомлинова. «Главной причиной лесных пожаров является человек, который совершает преднамеренные поджоги или пренебрежительно относится к технике безопасности обращения с огнем. Вторая причина состоит в действиях властных структур. Тушить пожары начинают тогда, когда они распространяются с большой скоростью и угрожают населенным пунктам. То есть пирогенная катастрофа создается слишком поздней реакцией на опасность. А при сухой и ветреной погоде справиться с пожаром даже при хорошем оснащении специалистов очень сложно. В наше время выявить место начала возгорания не сложно. Если бы тушили в начале его формирования, то огонь и не доходил бы до населенных пунктов», — объяснила Валентина Сухомлинова. По словам биолога, проблема Якутии — замена растительности из-за частых выжиганий, поэтому леса региона горят и будут гореть. «До массовых переселений русских на Дальний Восток племенам тунгусам, которые разводили оленей, нужен был ягель, а он после пожаров восстанавливается десятилетиями, а то и столетиями. Тем, кто промышлял охотой, нужна была трава, которая привлекала диких копытных и крупных хищников. Пришли русские и начали развивать земледелие. Начало это носило характер подсечно-огневой. Поэтому Якутия горит и будет гореть, так как там по причине частых выжиганий произошла замена растительности на сообщества с высокой горимостью», — отметила Сухомлинова. Собеседница агентства подчеркнула, что проблемой развития лесных пожаров являются также заброшенные сельхозугодия. «В других регионах России, где земледелие уже давно прошло стадию общинного и подсечно-огневого, пожары усилились из-за поджогов, связанных с заброшенными сельскохозяйственными угодьями. Особенно ухудшилась ситуация с возникновением запрета выращивать лес на сельскохозяйственных землях. Люди часто не могут обрабатывать все принадлежащие им поля, поэтому участки, зарастающие деревьями, выжигаются, что порождает пожары», — добавила она. Ранее замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев заявил, что в регионе продолжается работа по ликвидации 47 лесных пожаров. Эколог Асхат Каюмов объяснил URA.RU, что федеральное законодательство не позволяет начинать принимать меры до того, пока огонь не разошелся. Также из-за страха перед центром региональные власти занижают в десятки раз данные по лесным пожарам. В Якутске отказывались от помощи, пока город не заволокло дымом.