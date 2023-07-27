Эколог объяснил, какую ошибку допускают власти при тушении природных пожаров

Эколог Каюмов: региональные власти робеют в вопросе тушения лесных пожаров

28 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Вертолет с водой позволяет не разгореться лесному пожару Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Региональным властям мешает избыточная осторожность в вопросе борьбы с лесными пожарами. Об этом URA.RU рассказал эколог Асхат Каюмов. «Федеральное законодательство таково, что пока пожар не разгорелся, не могут выделить вертолет с водой. В принципе, регион может сам такую технику привлечь. Но для этого регион должен дополнительно на это заложить денег. Это будут не федеральные деньги на тушение крупного объекта, а местная региональная инициатива. Может быть, надо создавать финансовые резервы на это, потому что свободных денег у большинства регионов не бывает. Вот справятся местные силы, или все-таки надо сейчас потратить и срочно подогнать вертолет и все залить. Вертолет все-таки тоже дорого. Поэтому зачастую эта необходимость перестраховаться, чем недостраховаться, не проявляется. Регион робеет, пока не убедится, что здесь проблема серьезная», — сказал Асхат Каюмов. «Избыточная осторожность мешает. Конечно, она разумная. Сейчас потратишь кучу денег, а потом выяснится, что можно было их не тратить. Обидно. Но ситуация с пожарами в моем понимании вполне логична. Исходить из стратегии: лучше перестраховаться. Лучше заранее залить. Хотя, может быть, местные пожарные подразделения или лесные, МЧСовские могли бы и сами справиться. Но иногда лучше просто на начальном этапе залить, чем потом тратить кучу денег на остановку этого пожара, на ликвидацию последствий», — добавил эколог. Для того, что огонь нанес минимальный ущерб, власти должны выстроить систему по оперативному выявлению пожаров и тушить их на начальном этапе. Именно это позволит увеличить эффективность тушения, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. Власти же пытаются решить проблему, отключая электричество при изменении ветра. Но для принятия этого решения необходимо созывать комиссию. Помимо этого, перед отключением света необходимо эвакуировать население. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональным властям мешает избыточная осторожность в вопросе борьбы с лесными пожарами. Об этом URA.RU рассказал эколог Асхат Каюмов. «Федеральное законодательство таково, что пока пожар не разгорелся, не могут выделить вертолет с водой. В принципе, регион может сам такую технику привлечь. Но для этого регион должен дополнительно на это заложить денег. Это будут не федеральные деньги на тушение крупного объекта, а местная региональная инициатива. Может быть, надо создавать финансовые резервы на это, потому что свободных денег у большинства регионов не бывает. Вот справятся местные силы, или все-таки надо сейчас потратить и срочно подогнать вертолет и все залить. Вертолет все-таки тоже дорого. Поэтому зачастую эта необходимость перестраховаться, чем недостраховаться, не проявляется. Регион робеет, пока не убедится, что здесь проблема серьезная», — сказал Асхат Каюмов. «Избыточная осторожность мешает. Конечно, она разумная. Сейчас потратишь кучу денег, а потом выяснится, что можно было их не тратить. Обидно. Но ситуация с пожарами в моем понимании вполне логична. Исходить из стратегии: лучше перестраховаться. Лучше заранее залить. Хотя, может быть, местные пожарные подразделения или лесные, МЧСовские могли бы и сами справиться. Но иногда лучше просто на начальном этапе залить, чем потом тратить кучу денег на остановку этого пожара, на ликвидацию последствий», — добавил эколог. Для того, что огонь нанес минимальный ущерб, власти должны выстроить систему по оперативному выявлению пожаров и тушить их на начальном этапе. Именно это позволит увеличить эффективность тушения, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. Власти же пытаются решить проблему, отключая электричество при изменении ветра. Но для принятия этого решения необходимо созывать комиссию. Помимо этого, перед отключением света необходимо эвакуировать население.