Шеф отдела полиции Екатеринбурга отказался заводить дело на ВИЧ-диссидента

16 августа 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Роман Хайдаршин отказался завести уголовное дело на мужчину, который, по словам бывшей девушки, заразил ее ВИЧ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник отдела полиции № 8 в Екатеринбурге Роман Хайдаршин отказался возбуждать уголовное дело на ВИЧ- диссидента. По словам девушки, которая считает себя потерпевшей стороной, в процессе сбора доказательной базы были нарушения. Екатеринбурженка не согласна с отказом (соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции URA.RU) и готова бороться, чтобы наказать обидчика по закону. «Я получила отказ в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего возлюбленного, который скрывал от меня то, что он болен ВИЧ. По факту он заразил меня. И теперь мне всю жизнь сидеть на терапии. Действия моего бывшего молодого человека подходят под статью 122 УК РФ. Но вместо того, чтобы привлечь ВИЧ-диссидента к ответственности, мне просто шлют отказы», — посетовала горожанка. Согласно статье 122 УК РФ, заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Как только ответ поступит в редакцию, он будет опубликован. Ранее URA.RU писало о том, что екатеринбурженка обвинила бывшего возлюбленного в том, что он намеренно скрыл от нее свой диагноз — ВИЧ-инфекцию. В итоге девушка заразилась ВИЧ. По словам горожанки, экс-бойфренд почти 20 лет скрывал от своих женщин болезнь. Девушка уверена в том, что бывший ухажер — ВИЧ-диссидент. Чтобы добиться справедливости, Алена обратилась в полицию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник отдела полиции № 8 в Екатеринбурге Роман Хайдаршин отказался возбуждать уголовное дело на ВИЧ- диссидента. По словам девушки, которая считает себя потерпевшей стороной, в процессе сбора доказательной базы были нарушения. Екатеринбурженка не согласна с отказом (соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции URA.RU) и готова бороться, чтобы наказать обидчика по закону. «Я получила отказ в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего возлюбленного, который скрывал от меня то, что он болен ВИЧ. По факту он заразил меня. И теперь мне всю жизнь сидеть на терапии. Действия моего бывшего молодого человека подходят под статью 122 УК РФ. Но вместо того, чтобы привлечь ВИЧ-диссидента к ответственности, мне просто шлют отказы», — посетовала горожанка. Согласно статье 122 УК РФ, заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Как только ответ поступит в редакцию, он будет опубликован. Ранее URA.RU писало о том, что екатеринбурженка обвинила бывшего возлюбленного в том, что он намеренно скрыл от нее свой диагноз — ВИЧ-инфекцию. В итоге девушка заразилась ВИЧ. По словам горожанки, экс-бойфренд почти 20 лет скрывал от своих женщин болезнь. Девушка уверена в том, что бывший ухажер — ВИЧ-диссидент. Чтобы добиться справедливости, Алена обратилась в полицию.