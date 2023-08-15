Губернатор Шумков связал падение рубля с политикой Центробанка

16 августа 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

По мнению губернатора Вадима Шумкова, стране нужен Госбанк, а не ЦБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что регулярное падение рубля связано с работой Центробанка. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Ответ, скорее всего, в раздробленности и обременении нашего финансового суверенитета, возникшей в начале 90-х. В том, насколько глубоко принципы российской денежной политики, осуществляемые ЦБ, соответствуют национальным интересам, а насколько — методике ФРС и МВФ. В том, насколько достаточны наши реальные эмиссионные полномочия. А также в том, что экономика страны не может нормально развиваться при ставке кредита выше 3-5%», — поделился мнением Шумков. Глава региона считает удивительным, что валюта страны с самыми большими запасами наиболее ликвидных мировых ресурсов регулярно падает по отношению к доллару. По его мнению, стране нужен не Центробанк, который занимается внешним управлением денежной политики, а Госбанк. Курс рубля относительно доллара приближается к пропорции 100 к 1, а Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. При этом некоторые аналитики считают, что экономика страны не пострадает из-за падения рубля.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что регулярное падение рубля связано с работой Центробанка. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Ответ, скорее всего, в раздробленности и обременении нашего финансового суверенитета, возникшей в начале 90-х. В том, насколько глубоко принципы российской денежной политики, осуществляемые ЦБ, соответствуют национальным интересам, а насколько — методике ФРС и МВФ. В том, насколько достаточны наши реальные эмиссионные полномочия. А также в том, что экономика страны не может нормально развиваться при ставке кредита выше 3-5%», — поделился мнением Шумков. Глава региона считает удивительным, что валюта страны с самыми большими запасами наиболее ликвидных мировых ресурсов регулярно падает по отношению к доллару. По его мнению, стране нужен не Центробанк, который занимается внешним управлением денежной политики, а Госбанк. Курс рубля относительно доллара приближается к пропорции 100 к 1, а Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. При этом некоторые аналитики считают, что экономика страны не пострадает из-за падения рубля.