Губернатор Шумков связал падение рубля с политикой Центробанка

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что регулярное падение рубля связано с работой Центробанка. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Ответ, скорее всего, в раздробленности и обременении нашего финансового суверенитета, возникшей в начале 90-х. В том, насколько глубоко принципы российской денежной политики, осуществляемые ЦБ, соответствуют национальным интересам, а насколько — методике ФРС и МВФ. В том, насколько достаточны наши реальные эмиссионные полномочия. А также в том, что экономика страны не может нормально развиваться при ставке кредита выше 3-5%», — поделился мнением Шумков.
Глава региона считает удивительным, что валюта страны с самыми большими запасами наиболее ликвидных мировых ресурсов регулярно падает по отношению к доллару. По его мнению, стране нужен не Центробанк, который занимается внешним управлением денежной политики, а Госбанк.
Курс рубля относительно доллара приближается к пропорции 100 к 1, а Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. При этом некоторые аналитики считают, что экономика страны не пострадает из-за падения рубля.
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