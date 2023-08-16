Bloomberg: экономика РФ не пострадает из-за падения рубля

16 августа 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Bloomberg сообщил, что рубль не помешает росту ВВП России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономика РФ восстанавливается до уровня, который был до начала СВО. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg. По данным агентства, российская экономика адаптируется к условиям санкций. «Рост оказался выше прогноза и указывает на то, что экономика находится на пути к возвращению к довоенному уровню уже в следующем году, поскольку она адаптируется к влиянию международных санкций», — говорится в материале. Отмечается, что рубль не будет мешать росту ВВП России на 4,9% во втором квартале. Он положит конец четырем периодам падения. Ранее Bloomberg заявило, что Россия может начать частично восстанавливать контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля. Центробанк поднял ключевую ставку до 12%, передает телеканал 360. По словам представителей Банка России, это поможет урегулировать ситуацию с рублем.

Экономика РФ восстанавливается до уровня, который был до начала СВО. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg. По данным агентства, российская экономика адаптируется к условиям санкций. «Рост оказался выше прогноза и указывает на то, что экономика находится на пути к возвращению к довоенному уровню уже в следующем году, поскольку она адаптируется к влиянию международных санкций», — говорится в материале. Отмечается, что рубль не будет мешать росту ВВП России на 4,9% во втором квартале. Он положит конец четырем периодам падения. Ранее Bloomberg заявило, что Россия может начать частично восстанавливать контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля. Центробанк поднял ключевую ставку до 12%, передает телеканал 360. По словам представителей Банка России, это поможет урегулировать ситуацию с рублем.