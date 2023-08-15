Рубль начал расти после прогноза Bloomberg о действиях РФ

Рубль начал расти после публикации американского агентства Bloomberg о том, что Россия может начать восстановление контроля за движением капитала. Курс доллара в настоящий момент составляет 98,60 рублей, евро 107,90 рублей. Такие данные приводит Мосбиржа.
Курс доллара составляет 98,60 рублей. Евро — 107,90 рублей. К началу торгов с утра 15 августа доллар составлял 92,70 рублей. Такие данные приводит
Ранее Bloomberg сообщило, что Россия может начать частичное восстановление контроля за движением капитала, чтобы остановить падение рубля до уровня, который был до начала СВО. Центробанк поднял ключевую ставку до 12%, передает телеканал 360. По словам представителей Банка России, это может помочь урегулировать ситуацию с рублем.
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