Московская фирма начала судебные тяжбы с мэрией Сургута из-за мегапроекта

Первое судебное слушанье состоится в октябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московская компания ООО «С.И.Т.И» начала судебные тяжбы с мэрией Сургута из-за научно — технологического центра. У столичной фирмы возникли споры с администрацией по поводу проекта электроснабжения, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города.

«Руководство компании „С.И.Т.И“ подало иск к администрации на 16,5 млн рублей. В суд фирма обратилась после того, как власти города в одностороннем порядке расторгли с ней контракт на проектирование внутриквартальных сетей электроснабжения НТЦ. Бизнесмен пытается взыскать с администрации деньги, якобы потраченные на выполнение контракта», — сообщил источник.

В администрации города журналисту URA.RU подтвердили информацию о расторжении контракта с фирмой «С.И.Т.И». Причиной послужило неоднократное нарушение подрядчиком условий сделки. Фирма несколько раз переносила сроки сдачи проекта, но так и не смогла предоставить его в мэрию. «Более того, сметная документация стоимости строительства генподрядчика в разы превышала средства, предусмотренные бюджетом, а также не отвечала условиям муниципального контракта, на которые генподрядчик изначально согласился. Учитывая все обстоятельства, заказчик обязан был принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в рамках законодательства о закупках. Что и было сделано», — сообщили в мэрии.

По словам инсайдера агентства, фирма «С.И.Т.И» уже подала второй иск на мэрию, где требует признать решение о расторжении контракта незаконным. Журналист URA.RU обратился за комментарием в компанию, но там сообщили, что человек, общающийся с прессой, находится в отпуске, и попросили перезвонить через неделю.

Ранее URA.RU сообщало, что мегапроект властей ХМАО подорожал. Стоимость объекта выросла с 52 миллиардов рублей до 90. При этом планируется, что 40% от этой суммы будет привлечено частными инвесторами.