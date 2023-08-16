16 августа 2023
15 августа 2023

Курганская УК задолжала 3 млн рублей компании по ремонту лифтов

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги в кармане, деньги, наличная оплата, нал
УК обязали выплатить весь долг за ремонт и содержание лифтов Фото:

Курганская управляющая компания «Новая волна» отказалась выплачивать ООО «Курганлифт» 2 936 038 рублей за обслуживание и ремонт лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщается на сайте Курганского арбитражного суда.

«Между истцом и ответчиком подписан договор, по условиям которого подрядчик выполняет работы по техническому и аварийно-техническому обслуживанию, ремонту лифтов, оборудованию лифтовой и диспетчерской связи и т. д. Ответчик частично оплатил услуги на сумму 402 596 рублей. Истец отправил претензию с требованием полностью выплатить деньги за работу, но не получил ответа», — говорится в документе.

Также истец направлял ответчику уведомления о расторжении договора и прекращении выполнения работ. В ответ на это управляющая компания сообщила, что прекращает оказывать услуги по содержанию и ремонту имущества многоквартирных домов. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с «Новой волны» 2 936 038 рублей в качестве основного долга и судебные расходы в размере 19 667 рублей.

В июле стало известно, что УК «Новая волна Курган» после лишения лицензии на обслуживание и ремонт многоквартирных домов продолжает выставлять счета жильцам. Компания выставила счет за июнь жителям дома по улице Карельцева, 119.

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Курганская управляющая компания «Новая волна» отказалась выплачивать ООО «Курганлифт» 2 936 038 рублей за обслуживание и ремонт лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщается на сайте Курганского арбитражного суда. «Между истцом и ответчиком подписан договор, по условиям которого подрядчик выполняет работы по техническому и аварийно-техническому обслуживанию, ремонту лифтов, оборудованию лифтовой и диспетчерской связи и т. д. Ответчик частично оплатил услуги на сумму 402 596 рублей. Истец отправил претензию с требованием полностью выплатить деньги за работу, но не получил ответа», — говорится в документе. Также истец направлял ответчику уведомления о расторжении договора и прекращении выполнения работ. В ответ на это управляющая компания сообщила, что прекращает оказывать услуги по содержанию и ремонту имущества многоквартирных домов. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с «Новой волны» 2 936 038 рублей в качестве основного долга и судебные расходы в размере 19 667 рублей. В июле стало известно, что УК «Новая волна Курган» после лишения лицензии на обслуживание и ремонт многоквартирных домов продолжает выставлять счета жильцам. Компания выставила счет за июнь жителям дома по улице Карельцева, 119.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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