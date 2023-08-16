Курганская УК задолжала 3 млн рублей компании по ремонту лифтов

17 августа 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

УК обязали выплатить весь долг за ремонт и содержание лифтов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская управляющая компания «Новая волна» отказалась выплачивать ООО «Курганлифт» 2 936 038 рублей за обслуживание и ремонт лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщается на сайте Курганского арбитражного суда. «Между истцом и ответчиком подписан договор, по условиям которого подрядчик выполняет работы по техническому и аварийно-техническому обслуживанию, ремонту лифтов, оборудованию лифтовой и диспетчерской связи и т. д. Ответчик частично оплатил услуги на сумму 402 596 рублей. Истец отправил претензию с требованием полностью выплатить деньги за работу, но не получил ответа», — говорится в документе. Также истец направлял ответчику уведомления о расторжении договора и прекращении выполнения работ. В ответ на это управляющая компания сообщила, что прекращает оказывать услуги по содержанию и ремонту имущества многоквартирных домов. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с «Новой волны» 2 936 038 рублей в качестве основного долга и судебные расходы в размере 19 667 рублей. В июле стало известно, что УК «Новая волна Курган» после лишения лицензии на обслуживание и ремонт многоквартирных домов продолжает выставлять счета жильцам. Компания выставила счет за июнь жителям дома по улице Карельцева, 119.

Курганская управляющая компания «Новая волна» отказалась выплачивать ООО «Курганлифт» 2 936 038 рублей за обслуживание и ремонт лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщается на сайте Курганского арбитражного суда. «Между истцом и ответчиком подписан договор, по условиям которого подрядчик выполняет работы по техническому и аварийно-техническому обслуживанию, ремонту лифтов, оборудованию лифтовой и диспетчерской связи и т. д. Ответчик частично оплатил услуги на сумму 402 596 рублей. Истец отправил претензию с требованием полностью выплатить деньги за работу, но не получил ответа», — говорится в документе. Также истец направлял ответчику уведомления о расторжении договора и прекращении выполнения работ. В ответ на это управляющая компания сообщила, что прекращает оказывать услуги по содержанию и ремонту имущества многоквартирных домов. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с «Новой волны» 2 936 038 рублей в качестве основного долга и судебные расходы в размере 19 667 рублей. В июле стало известно, что УК «Новая волна Курган» после лишения лицензии на обслуживание и ремонт многоквартирных домов продолжает выставлять счета жильцам. Компания выставила счет за июнь жителям дома по улице Карельцева, 119.