Ракетчики РФ поразили пункт управления ВСУ

17 августа 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

С помощью артиллерии ВС РФ уничтожены склады с боеприпасами ВСУ, заявил Вадим Астафьев Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские ракетчики провели успешную операцию по уничтожению пункта управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск в городе Краматорск. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. «Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске», — передает слова Астафьева РИА Новости. Он добавил, что также с помощью артиллерии были уничтожены полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника в районах населенных пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское. Астафьев добавил, что в результате контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили несколько артиллерийских орудий американского происхождения и нанесли удары по объектам ВСУ на различных направлениях. В результате операции были поражены несколько пунктов временной дислокации украинских воинских подразделений, заключил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг».

Российские ракетчики провели успешную операцию по уничтожению пункта управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск в городе Краматорск. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. «Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске», — передает слова Астафьева РИА Новости. Он добавил, что также с помощью артиллерии были уничтожены полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника в районах населенных пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское. Астафьев добавил, что в результате контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили несколько артиллерийских орудий американского происхождения и нанесли удары по объектам ВСУ на различных направлениях. В результате операции были поражены несколько пунктов временной дислокации украинских воинских подразделений, заключил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг».