Ракетчики РФ поразили пункт управления ВСУ

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С помощью артиллерии ВС РФ уничтожены склады с боеприпасами ВСУ, заявил Вадим Астафьев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские ракетчики провели успешную операцию по уничтожению пункта управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск в городе Краматорск. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске», — передает слова Астафьева РИА Новости. Он добавил, что также с помощью артиллерии были уничтожены полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника в районах населенных пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское.

Астафьев добавил, что в результате контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили несколько артиллерийских орудий американского происхождения и нанесли удары по объектам ВСУ на различных направлениях. В результате операции были поражены несколько пунктов временной дислокации украинских воинских подразделений, заключил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг».

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Российские ракетчики провели успешную операцию по уничтожению пункта управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск в городе Краматорск. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. «Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске», — передает слова Астафьева РИА Новости. Он добавил, что также с помощью артиллерии были уничтожены полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника в районах населенных пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское. Астафьев добавил, что в результате контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили несколько артиллерийских орудий американского происхождения и нанесли удары по объектам ВСУ на различных направлениях. В результате операции были поражены несколько пунктов временной дислокации украинских воинских подразделений, заключил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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