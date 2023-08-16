Свердловские завучи и учителя русского языка получают самые высокие зарплаты

17 августа 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Завучам начальной школы и преподавателям русского языка готовы платить от 60 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области завучам начальной школы, учителям русского языка, литературы и начальных классов готовы платить самые высокие зарплаты среди других специалистов в сфере образования. В среднем преподавателям предлагают от 60 тысяч до 70 тысяч рублей на руки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. «Академическому директору (завуч начальной школы) предлагают одну из самых высоких зарплат — 70 тысяч рублей. Учителя русского языка, литературы и начальных классов могут претендовать на ежемесячный доход от 60 тысяч рублей. Преподавателям математики, окружающего мира, изо или технологии готовы платить на Среднем Урале от 50 тысяч до 60 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Примечательно, что в Свердловской области средняя заработная плата в сфере «Наука, образование» за последний год выросла с 37,4 тысяч до 40,9 тысяч рублей. Также приближение учебного года вызвало рост спроса на преподавателей в общеобразовательных учреждениях и онлайн-школах. Ранее URA.RU писало, что среди жителей Екатеринбурга вырос на 68% общий спрос на репетиторов. Самыми востребованными стали преподаватели по математике, русскому языку и биологии.

В Свердловской области завучам начальной школы, учителям русского языка, литературы и начальных классов готовы платить самые высокие зарплаты среди других специалистов в сфере образования. В среднем преподавателям предлагают от 60 тысяч до 70 тысяч рублей на руки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. «Академическому директору (завуч начальной школы) предлагают одну из самых высоких зарплат — 70 тысяч рублей. Учителя русского языка, литературы и начальных классов могут претендовать на ежемесячный доход от 60 тысяч рублей. Преподавателям математики, окружающего мира, изо или технологии готовы платить на Среднем Урале от 50 тысяч до 60 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Примечательно, что в Свердловской области средняя заработная плата в сфере «Наука, образование» за последний год выросла с 37,4 тысяч до 40,9 тысяч рублей. Также приближение учебного года вызвало рост спроса на преподавателей в общеобразовательных учреждениях и онлайн-школах. Ранее URA.RU писало, что среди жителей Екатеринбурга вырос на 68% общий спрос на репетиторов. Самыми востребованными стали преподаватели по математике, русскому языку и биологии.