Количество жертв смертельного ДТП в Перми увеличилось

В пермской больнице скончалась женщина, пострадавшая в ночном ДТП

Машины столкнулись лоб в лоб (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жертвами автомобильной аварии, которая произошла ночью в Перми на улице Докучаева, стали уже два человека. Ранее сообщалось, что на месте ДТП погиб мужчина, а сейчас стало известно, что в больнице умерла женщина.

«В Минздраве Пермского края рассказали, что один мужчина погиб в результате ДТП до прибытия бригады скорой помощи. Еще одна женщина от травм скончалась в больнице», — пишет 59.ru.

В больнице остаются трехлетний ребенок и мужчина 30 лет. Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла в ночь на 17 августа на улице Докучаева.