16 августа 2023

Количество жертв смертельного ДТП в Перми увеличилось

В пермской больнице скончалась женщина, пострадавшая в ночном ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, дтп, авария, гибдд, дорожно-транспортное проишествие
Машины столкнулись лоб в лоб (архивное фото) Фото:

Жертвами автомобильной аварии, которая произошла ночью в Перми на улице Докучаева, стали уже два человека. Ранее сообщалось, что на месте ДТП погиб мужчина, а сейчас стало известно, что в больнице умерла женщина.

«В Минздраве Пермского края рассказали, что один мужчина погиб в результате ДТП до прибытия бригады скорой помощи. Еще одна женщина от травм скончалась в больнице», — пишет 59.ru.

В больнице остаются трехлетний ребенок и мужчина 30 лет. Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла в ночь на 17 августа на улице Докучаева.

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Жертвами автомобильной аварии, которая произошла ночью в Перми на улице Докучаева, стали уже два человека. Ранее сообщалось, что на месте ДТП погиб мужчина, а сейчас стало известно, что в больнице умерла женщина. «В Минздраве Пермского края рассказали, что один мужчина погиб в результате ДТП до прибытия бригады скорой помощи. Еще одна женщина от травм скончалась в больнице», — пишет 59.ru. В больнице остаются трехлетний ребенок и мужчина 30 лет. Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла в ночь на 17 августа на улице Докучаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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