Марочко: купянское направление минируют наемники из ФРГ

17 августа 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Заниматься установкой мин на купянском направлении будут немецкие специалисты Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины на купянском направлении получили мины из Германии, устанавливать которые будут немецкие специалисты. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск поступили мины DM-22 производства Германии», — сказал Марочко РИА Новости. По его словам, заниматься установкой мин будут немецкие специалисты. Он отметил, что по документам военные числятся как сотрудники частной компании, которая занимается разминированием, однако, по информации источников подполковника, относятся к бундесверу. Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации польских и немецких наемников во Львове. Как отметили в ведомстве, за время СВО ликвидированы уже почти 5 тысяч боевиков из других стран, передает RT.

Вооруженные силы Украины на купянском направлении получили мины из Германии, устанавливать которые будут немецкие специалисты. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск поступили мины DM-22 производства Германии», — сказал Марочко РИА Новости. По его словам, заниматься установкой мин будут немецкие специалисты. Он отметил, что по документам военные числятся как сотрудники частной компании, которая занимается разминированием, однако, по информации источников подполковника, относятся к бундесверу. Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации польских и немецких наемников во Львове. Как отметили в ведомстве, за время СВО ликвидированы уже почти 5 тысяч боевиков из других стран, передает RT.