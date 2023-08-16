В ХМАО вокзал-долгострой получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В здании вокзала проводят подготовительные клининговые работы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нягани (ХМАО) вводят в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал. Строительные работы на объекте уже завершены, а итоговая проверка пройдена. Информацию об этом в своем telegram-канале опубликовал глава Нягани Иван Ямашев.

«Новый железнодорожный вокзал для нас долгожданный. Благодаря программе „Сотрудничество“ — заключенному ранее трехстороннему договору между Югрой, Тюменской областью и ЯНАО — было завершено строительство. Уверен, в скором времени няганцы смогут по достоинству оценить современный и комфортный объект», — написал Ямашев в сообщении.

По словам мэра, вокзал передадут Свердловской железной дороге, после чего состоится официальный ввод в эксплуатацию — торжественное открытие. На данный момент в здании проводятся подготовительные клининговые работы.

Ранее URA.RU сообщало, что вокзал в Нягани строится больше десяти лет. Изначально планировалось, что сдать его должны в 2013 году, но затем объект превратился в долгострой.