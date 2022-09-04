Долгострой, за которой было стыдно Комаровой, закончат в октябре

Железнодорожный вокзал в Нягани в ХМАО сдадут в октябре

05 сентября 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Строительство железнодорожного вокзала в Нягани ведется с 2013 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Железнодорожный вокзал в Нягани, из-за сроков строительства которого губернатору ХМАО Наталье Комаровой было стыдно, закончат в октябре. О сроках сдачи объекта-долгостроя URA.RU узнало из официального telegram-канала «ЦУР Югры». «О важном в прямом эфире с главой города Нягани Иваном Ямашевым. Железнодорожный вокзал будет достроен в октябре», — сообщил ресурс правительства ХМАО. Ямашев в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил эту информацию. «Соответствующее поручение дал заместитель губернатора Азат Ислаев, объект должен быть введен в октябре. При возникновении вопросов к муниципалитету обещано содействие», — добавил Ямашев. Заказчиком строительства выступает УКС ХМАО. Железнодорожный вокзал в Нягани должны были достроить еще в 2013 году. В 2017 году губернатор ХМАО Наталья Комарова признавалась, что ей стыдно отвечать на вопрос об окончании строительства железнодорожного вокзала. Ранее URA.RU сообщало, что осенью 2019 года тюменское правительство выделило из областного бюджета почти 300 млн рублей на завершение строительства. А в 2021 году полиция Нягани проводила доследственную проверку из-за финансовых нарушений при строительстве. Тогда контрольные органы выявили нарушения почти на 50 млн рублей, но о возбуждении уголовного дела официально не сообщалось.

Железнодорожный вокзал в Нягани, из-за сроков строительства которого губернатору ХМАО Наталье Комаровой было стыдно, закончат в октябре. О сроках сдачи объекта-долгостроя URA.RU узнало из официального telegram-канала «ЦУР Югры». «О важном в прямом эфире с главой города Нягани Иваном Ямашевым. Железнодорожный вокзал будет достроен в октябре», — сообщил ресурс правительства ХМАО. Ямашев в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил эту информацию. «Соответствующее поручение дал заместитель губернатора Азат Ислаев, объект должен быть введен в октябре. При возникновении вопросов к муниципалитету обещано содействие», — добавил Ямашев. Заказчиком строительства выступает УКС ХМАО. Железнодорожный вокзал в Нягани должны были достроить еще в 2013 году. В 2017 году губернатор ХМАО Наталья Комарова признавалась, что ей стыдно отвечать на вопрос об окончании строительства железнодорожного вокзала. Ранее URA.RU сообщало, что осенью 2019 года тюменское правительство выделило из областного бюджета почти 300 млн рублей на завершение строительства. А в 2021 году полиция Нягани проводила доследственную проверку из-за финансовых нарушений при строительстве. Тогда контрольные органы выявили нарушения почти на 50 млн рублей, но о возбуждении уголовного дела официально не сообщалось.