В Пермском крае закрывают движение паромов из-за обмеления Камы

Паромная переправа закрывается (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сухая и жаркая погода привела к серьезному обмелению рек в Пермском крае. Уровень воды в Каме на столько низкий, что работу парома в Добрянском городском округе приходится завершать раньше обычного, сообщили в мэрии.

«На Камском водохранилище зафиксирован минимальный уровень воды за последние десятилетия. Из-за низкого уровня воды с 22 августа 2023 г. отменяются все рейсы парома „СП-2“ по маршруту „Добрянка-Сенькино-Добрянка“», — сообщается на странице администрации Добрянского городского округа.

Ранее URA.RU рассказывало, что весной власти также не могли запустить паром вовремя из-за низкого уровня воды в Каме. В июле метеорологи отмечали, что приток воды в Камское водохранилище в три раза меньше нормы, и заметно отстает от показателей аномально засушливых 2010 и 2021 годов.