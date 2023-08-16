16 августа 2023

В Пермском крае закрывают движение паромов из-за обмеления Камы

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, переправа через реку, речной паром, уват
Паромная переправа закрывается (архивное фото) Фото:

Сухая и жаркая погода привела к серьезному обмелению рек в Пермском крае. Уровень воды в Каме на столько низкий, что работу парома в Добрянском городском округе приходится завершать раньше обычного, сообщили в мэрии.

«На Камском водохранилище зафиксирован минимальный уровень воды за последние десятилетия. Из-за низкого уровня воды с 22 августа 2023 г. отменяются все рейсы парома „СП-2“ по маршруту „Добрянка-Сенькино-Добрянка“», — сообщается на странице администрации Добрянского городского округа.

Ранее URA.RU рассказывало, что весной власти также не могли запустить паром вовремя из-за низкого уровня воды в Каме. В июле метеорологи отмечали, что приток воды в Камское водохранилище в три раза меньше нормы, и заметно отстает от показателей аномально засушливых 2010 и 2021 годов.

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Сухая и жаркая погода привела к серьезному обмелению рек в Пермском крае. Уровень воды в Каме на столько низкий, что работу парома в Добрянском городском округе приходится завершать раньше обычного, сообщили в мэрии. «На Камском водохранилище зафиксирован минимальный уровень воды за последние десятилетия. Из-за низкого уровня воды с 22 августа 2023 г. отменяются все рейсы парома „СП-2“ по маршруту „Добрянка-Сенькино-Добрянка“», — сообщается на странице администрации Добрянского городского округа. Ранее URA.RU рассказывало, что весной власти также не могли запустить паром вовремя из-за низкого уровня воды в Каме. В июле метеорологи отмечали, что приток воды в Камское водохранилище в три раза меньше нормы, и заметно отстает от показателей аномально засушливых 2010 и 2021 годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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