В Пермском крае из-за низкого уровня воды жителям недоступна паромная переправа

10 мая 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Жители Добрянки привыкли пользоваться паромом с началом весны (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Добрянском округе Пермского края власти не могут запустить паромную переправу. Обычно с наступлением весны жители Добрянки по воде добирались до деревни Лябово и села Сенькино, где у многих дачи, но в этом году уровень воды в Каме слишком низок для запуска парома, поясняют чиновники. «Паром готов к эксплуатации, но из-за низкого уровня Камского водохранилища паромная переправа СП-2 не может начать работу. Допустимый уровень, который позволяет безопасную погрузку и выгрузку пассажиров и транспорта, при начале навигации — 107,5 метра. По состоянию на 10 мая уровень воды составляет 105,78 метра», — сообщается на странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что апрель 2023 года оказался самым теплым и сухим за несколько лет. Метеорологи отметили, что весеннее половодье на реках Пермского края началось рано и оказалось либо самым низким, либо одним из самых низких в истории наблюдений.

В Добрянском округе Пермского края власти не могут запустить паромную переправу. Обычно с наступлением весны жители Добрянки по воде добирались до деревни Лябово и села Сенькино, где у многих дачи, но в этом году уровень воды в Каме слишком низок для запуска парома, поясняют чиновники. «Паром готов к эксплуатации, но из-за низкого уровня Камского водохранилища паромная переправа СП-2 не может начать работу. Допустимый уровень, который позволяет безопасную погрузку и выгрузку пассажиров и транспорта, при начале навигации — 107,5 метра. По состоянию на 10 мая уровень воды составляет 105,78 метра», — сообщается на странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что апрель 2023 года оказался самым теплым и сухим за несколько лет. Метеорологи отметили, что весеннее половодье на реках Пермского края началось рано и оказалось либо самым низким, либо одним из самых низких в истории наблюдений.