09 мая 2023

В Пермском крае из-за низкого уровня воды жителям недоступна паромная переправа

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, переправа через реку, речной паром, уват
Жители Добрянки привыкли пользоваться паромом с началом весны (архивное фото) Фото:

В Добрянском округе Пермского края власти не могут запустить паромную переправу. Обычно с наступлением весны жители Добрянки по воде добирались до деревни Лябово и села Сенькино, где у многих дачи, но в этом году уровень воды в Каме слишком низок для запуска парома, поясняют чиновники.

«Паром готов к эксплуатации, но из-за низкого уровня Камского водохранилища паромная переправа СП-2 не может начать работу. Допустимый уровень, который позволяет безопасную погрузку и выгрузку пассажиров и транспорта, при начале навигации — 107,5 метра. По состоянию на 10 мая уровень воды составляет 105,78 метра», — сообщается на странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что апрель 2023 года оказался самым теплым и сухим за несколько лет. Метеорологи отметили, что весеннее половодье на реках Пермского края началось рано и оказалось либо самым низким, либо одним из самых низких в истории наблюдений.

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В Добрянском округе Пермского края власти не могут запустить паромную переправу. Обычно с наступлением весны жители Добрянки по воде добирались до деревни Лябово и села Сенькино, где у многих дачи, но в этом году уровень воды в Каме слишком низок для запуска парома, поясняют чиновники. «Паром готов к эксплуатации, но из-за низкого уровня Камского водохранилища паромная переправа СП-2 не может начать работу. Допустимый уровень, который позволяет безопасную погрузку и выгрузку пассажиров и транспорта, при начале навигации — 107,5 метра. По состоянию на 10 мая уровень воды составляет 105,78 метра», — сообщается на странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что апрель 2023 года оказался самым теплым и сухим за несколько лет. Метеорологи отметили, что весеннее половодье на реках Пермского края началось рано и оказалось либо самым низким, либо одним из самых низких в истории наблюдений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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