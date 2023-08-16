В Кургане из-за пробок растет цена на такси

В Кургане на четверть выросли цены на поездки на такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане средний чек на поездки на такси вырос на 25%. Причиной этому стало то, что сложная обстановка на дорогах из-за пробок и ремонта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе одного из курганских сервисов такси.

«С начала 2023 года средний чек поездок на такси по тарифу „Эконом“ в Кургане увеличился на 25%. В первой половине августа средний чек составил 260 рублей. Спрос на такси высокий, а водителей работает меньше. Ситуация осложняется тем, что в Кургане сложная дорожная обстановка из-за ремонтов и затоплений после дождей», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Максим».

Сообщается, что чаще всего такси заказывают именно в летний период, из-за чего цены намного выше, чем в другие сезоны. Со слов представителей сервиса, часть водителей летом уходят для работы на более выгодные сезонные работы, а также в отпуск или на дачи. Отмечается, что большое количество заказ поступает в садоводства, что также увеличивает длительность поездки и стоимость среднего чека. На рост цена также повлияло то, что летом у автомобилей выше расход бензина из-за использования кондиционера.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за аномальной жары вырастали цены на такси. Причиной этому стало то, что из-за экстремально высокой температуры многие водители не выходили на работу.