В Кургане из-за аномальной жары выросли цены на такси

12 июля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Жара повлияла на рынок такси в Кургане Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане выросли цены на поездки на такси из-за аномальной жары. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа водителей. «Из-за того, что в Кургане экстремально высокая температура, многие водители просто не выходят на работу. А заказов довольно много, так что приходится поднимать цену для поездок», — делится с URA.RU источник. Сообщается, что также таксисты отказываются ехать за черту города. Причиной этому источник называет нежелание водителей долго находиться на жаре. Отмечается, что почти все родители отказываются везти из Кургана в другой город. В сервисе заказов такси «Максим» корреспонденту URA.RU рассказали, что в целом число поездок выросло, так как жители хотят ограничить время нахождения на улице. Между тем, изменились и пики заказов. Если раньше курганцы чаще всего ездили в утреннее и вечернее время (на работу и до дома), то сейчас эти показатели повышались скачками в течение всего дня. «Так, число поездок с маршрутом менее 1 км выросло в 1,5 раза. Также пользователи примерно на 30% чаще указывали наличие кондиционера в качестве пожелания к автомобилю», — рассказали URA.RU сотрудники сервиса заказа такси. В компании отметили, что тарифы в эти дни не менялись, но клиенты сами повышали стоимость поездки, чтобы быстрее уехать. Из-за этого средний чек поездки в пик жары увеличился на 20% по сравнению с обычным периодом. Ранее URA.RU писало, что курганские таксисты поднимали цены. Водители воспользовались проблемами транспортной реформы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане выросли цены на поездки на такси из-за аномальной жары. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа водителей. «Из-за того, что в Кургане экстремально высокая температура, многие водители просто не выходят на работу. А заказов довольно много, так что приходится поднимать цену для поездок», — делится с URA.RU источник. Сообщается, что также таксисты отказываются ехать за черту города. Причиной этому источник называет нежелание водителей долго находиться на жаре. Отмечается, что почти все родители отказываются везти из Кургана в другой город. В сервисе заказов такси «Максим» корреспонденту URA.RU рассказали, что в целом число поездок выросло, так как жители хотят ограничить время нахождения на улице. Между тем, изменились и пики заказов. Если раньше курганцы чаще всего ездили в утреннее и вечернее время (на работу и до дома), то сейчас эти показатели повышались скачками в течение всего дня. «Так, число поездок с маршрутом менее 1 км выросло в 1,5 раза. Также пользователи примерно на 30% чаще указывали наличие кондиционера в качестве пожелания к автомобилю», — рассказали URA.RU сотрудники сервиса заказа такси. В компании отметили, что тарифы в эти дни не менялись, но клиенты сами повышали стоимость поездки, чтобы быстрее уехать. Из-за этого средний чек поездки в пик жары увеличился на 20% по сравнению с обычным периодом. Ранее URA.RU писало, что курганские таксисты поднимали цены. Водители воспользовались проблемами транспортной реформы.