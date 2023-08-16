В Екатеринбурге пожарные потушили возгорание на ледовой арене УГМК. Видео

17 августа 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Огнеборцы ликвидировали пожар на ледовой арене УГМК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожар площадью десять квадратных метров на ледовой арене УГМК, вызванный возгоранием лакокрасочного материала и утеплителя, ликвидирован. Об этом URA.RU рассказали сотрудники МЧС. «Пожар общей площадью десять квадратных метров потушен. Возгорание произошло из-за утеплителя и лакокрасочного покрытия. Ранг пожара — 0,1. Со стройки эвакуировались порядка 200 человек», — сказал огнеборец. По словам читателей агентства, пожарные расчеты продолжают приезжать на место возгорания. Также на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи. Ранее URA.RU писало, что на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК начался пожар. В 12:43 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании. Обновлено в 14:13 по местному времени, 17 августа, добавлен комментарий директора АО «Ледовая арена» Данила Крицкого. «Прибывшие по вызову наряды МЧС уже ликвидировали очаг возгорания, возникший на 10-ти квадратных метрах на 6-м этаже строящегося объекта. По предварительной информации, горели лакокрасочные материалы. Пострадавших нет — персонал был выведен из здания еще до приезда пожарных. Ущерб незначителен. В настоящее время представители АО „Ледовая арена“ вместе с пожарными устанавливают обстоятельства произошедшего. Причиной возгорания могло стать нарушение работниками подрядной организации требований к безопасности проведения строительно-монтажных работ. В ближайшее время на площадке будут возобновлены работы в штатном режиме», — сказал Данила Крицкий Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пожар площадью десять квадратных метров на ледовой арене УГМК, вызванный возгоранием лакокрасочного материала и утеплителя, ликвидирован. Об этом URA.RU рассказали сотрудники МЧС. «Пожар общей площадью десять квадратных метров потушен. Возгорание произошло из-за утеплителя и лакокрасочного покрытия. Ранг пожара — 0,1. Со стройки эвакуировались порядка 200 человек», — сказал огнеборец. По словам читателей агентства, пожарные расчеты продолжают приезжать на место возгорания. Также на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи. Ранее URA.RU писало, что на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК начался пожар. В 12:43 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании. Обновлено в 14:13 по местному времени, 17 августа, добавлен комментарий директора АО «Ледовая арена» Данила Крицкого. «Прибывшие по вызову наряды МЧС уже ликвидировали очаг возгорания, возникший на 10-ти квадратных метрах на 6-м этаже строящегося объекта. По предварительной информации, горели лакокрасочные материалы. Пострадавших нет — персонал был выведен из здания еще до приезда пожарных. Ущерб незначителен. В настоящее время представители АО „Ледовая арена“ вместе с пожарными устанавливают обстоятельства произошедшего. Причиной возгорания могло стать нарушение работниками подрядной организации требований к безопасности проведения строительно-монтажных работ. В ближайшее время на площадке будут возобновлены работы в штатном режиме», — сказал Данила Крицкий