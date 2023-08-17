ФАС: российские ритейлеры замораживают цены на бытовую технику

Группа М.Видео-Эльдорадо с 17 августа замораживает цены на бытовую технику. Об этом сообщили в Федеральной Антимонопольной Службе (ФАС).
«С 17 августа группа М.Видео-Эльдорадо зафиксировала цены на бытовую технику и электронику из начального и среднего ценовых сегментов в категориях повседневного использования», — сообщили на официальном сайте ФАС. Там отметили, что инициатива будет работать в 370 городах страны в течение двух месяцев. Она также распространится на онлайн-магазины.
Ранее сообщалось, что в России стали поднимать цены на бытовую технику после повышения курса доллара и евро. Как отмечается в письмах производителей, магазины-дистрибуторы стали увеличивать цены на 10-15%. В августе курс доллара достиг 100 рублей, а евро поднялось до 111 рублей. Эти значения стали максимальными с марта 2022 года.
Группа М.Видео-Эльдорадо с 17 августа замораживает цены на бытовую технику. Об этом сообщили в Федеральной Антимонопольной Службе (ФАС). «С 17 августа группа М.Видео-Эльдорадо зафиксировала цены на бытовую технику и электронику из начального и среднего ценовых сегментов в категориях повседневного использования», — сообщили на официальном сайте ФАС. Там отметили, что инициатива будет работать в 370 городах страны в течение двух месяцев. Она также распространится на онлайн-магазины. Ранее сообщалось, что в России стали поднимать цены на бытовую технику после повышения курса доллара и евро. Как отмечается в письмах производителей, магазины-дистрибуторы стали увеличивать цены на 10-15%. В августе курс доллара достиг 100 рублей, а евро поднялось до 111 рублей. Эти значения стали максимальными с марта 2022 года.