В Кургане проверили строящиеся дома на месте бывшего тубдиспансера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев проверил ход строительства домов на месте бывшего здания противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Сегодня директор ДЖКХ Роман Медведев во время выездного рабочего совещания посетил строящиеся дома по адресу: ул. Омская, д. 60 и д. 60/1. Данные дома планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2023 года», — говорится на сайте мэрии.

По словам застройщика «СЗ «Стандарт», в одном из домов уже полностью выставлена коробка, установлены оконные блоки. Через неделю начнутся работы по строительству крыши. Завершены работы по установке тепловых пунктов, стояков отопления и канализации в подвальных помещениях. Во втором доме с 1 сентября рабочие займутся кровлей. Параллельно прокладываются сети водоснабжения, канализации и газоснабжения. В ближайшее время строительная компания займется благоустройством придомовой территории.

По данным администрации, в строящихся домах будет 180 квартир. Из них 92 жилых помещения предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Они будут переданы гражданам в декабре 2023 года по договорам мены и договорам социального найма.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте тубдиспансера строят жилые дома. Здание медучреждения функционировало до 2015 года.

Директор департамента ЖКХ Роман Медведев проверил ход строительства домов на улице Омская 60 фото: сайт администрации города Кургана

Строительство жилых домов идет на месте бывшего тубдиспансера фото: сайт администрации города Кургана

В 92 из 180 квартир планируют переселить граждан из аварийного жилья фото: сайт администрации города Кургана