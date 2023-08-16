Для спикера думы Тюмени готовят VIP-кабинет в офисе тюменского застройщика

Для спикера гордумы Тюмени Евгения Заболотного готовят шикарный кабинет в офисе Тюменской домостроительной компании. В него политик переедет осенью, после окончания депутатских полномочий. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, пожелавшие остаться анонимными.
«В одном из кабинетов ТДСК делают дорогой ремонт. Закупают мебель премиум-класса. Друг политика и гендиректор компании Николай Щепелин готовит для Заболотного роскошный прием», — рассказывает собеседник агентства.
В ТДСК Заболотный будет проводить свою почетную пенсию. По данным агентства, в ближайшее время политика ждет топ-должность. Новым спикером городской думы Тюмени предположительно станет нынешняя глава Тюменского района Светлана Иванова.
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