16 августа 2023

Для спикера думы Тюмени готовят VIP-кабинет в офисе тюменского застройщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание тюменской городской думы. Тюмень, букет, заболотный евгений
Председатель гордумы Заболотный придет на новое место работы в кабинет с дорогим убранством Фото:

Для спикера гордумы Тюмени Евгения Заболотного готовят шикарный кабинет в офисе Тюменской домостроительной компании. В него политик переедет осенью, после окончания депутатских полномочий. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, пожелавшие остаться анонимными.

«В одном из кабинетов ТДСК делают дорогой ремонт. Закупают мебель премиум-класса. Друг политика и гендиректор компании Николай Щепелин готовит для Заболотного роскошный прием», — рассказывает собеседник агентства.

В ТДСК Заболотный будет проводить свою почетную пенсию. По данным агентства, в ближайшее время политика ждет топ-должность. Новым спикером городской думы Тюмени предположительно станет нынешняя глава Тюменского района Светлана Иванова.

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Для спикера гордумы Тюмени Евгения Заболотного готовят шикарный кабинет в офисе Тюменской домостроительной компании. В него политик переедет осенью, после окончания депутатских полномочий. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, пожелавшие остаться анонимными. «В одном из кабинетов ТДСК делают дорогой ремонт. Закупают мебель премиум-класса. Друг политика и гендиректор компании Николай Щепелин готовит для Заболотного роскошный прием», — рассказывает собеседник агентства. В ТДСК Заболотный будет проводить свою почетную пенсию. По данным агентства, в ближайшее время политика ждет топ-должность. Новым спикером городской думы Тюмени предположительно станет нынешняя глава Тюменского района Светлана Иванова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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