Для спикера думы Тюмени готовят VIP-кабинет в офисе тюменского застройщика

Председатель гордумы Заболотный придет на новое место работы в кабинет с дорогим убранством Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Для спикера гордумы Тюмени Евгения Заболотного готовят шикарный кабинет в офисе Тюменской домостроительной компании. В него политик переедет осенью, после окончания депутатских полномочий. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, пожелавшие остаться анонимными.

«В одном из кабинетов ТДСК делают дорогой ремонт. Закупают мебель премиум-класса. Друг политика и гендиректор компании Николай Щепелин готовит для Заболотного роскошный прием», — рассказывает собеседник агентства.

В ТДСК Заболотный будет проводить свою почетную пенсию. По данным агентства, в ближайшее время политика ждет топ-должность. Новым спикером городской думы Тюмени предположительно станет нынешняя глава Тюменского района Светлана Иванова.