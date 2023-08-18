Депутат Госдумы Бессараб: в России не будут менять правила выдачи маткапитала

18 августа 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В Госдуме не будут менять правила выдачи маткапитала Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Материнский (семейный) капитал останется общей мерой поддержкой и его не отменят для части состоятельных граждан. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Сегодня хорошее материальное положение. Завтра ребенок вырастет и всякое случается. Были ситуации, когда ребенок остается один, потому что родители ушли из жизни. Ребенок получит семейный капитал и продолжит обучение. Вариантов жизненных ситуаций очень много. Сегодня это может быть богатая семья, а завтра у семьи могут возникнуть финансовые проблемы. Я думаю, нельзя лишать семью материнского капитала только по признаку доходности», — сказала Светлана Бессараб. Депутат Госдумы отметила, что в России уже существуют меры поддержки, которые получают нуждающиеся граждане. «Часть пособий выплачивается исходя из критериев нуждаемости и доходности семей. Например, универсальное детское пособие, для женщин вставших на учет на ранних сроках беременности. Здесь как раз исходя из критериев нуждаемости. Нужна помощь государства? Ее семья получит. Не нужна или нулевой доход по необъективным причинам — семья не получит такой помощи. Принцип такой: вы трудитесь, но не можете заработать достаточно количество денег — государство в этом вам поможет. А вот материнский (семейный) капитал, родовые сертификаты выдаются на каждого ребенка, независимо от того, в какой семье он родился. Я думаю, что менять эту систему не стоит, потому что это не поощрение, не награждение, а поддержка», — объяснила собеседница агентства. Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила не ограничивать права семей на использование средств материнского капитала. Она отметила, что российские семьи могли бы тратить деньги на покупку отечественных автомобилей, что было бы инвестицией в промышленность страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Материнский (семейный) капитал останется общей мерой поддержкой и его не отменят для части состоятельных граждан. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Сегодня хорошее материальное положение. Завтра ребенок вырастет и всякое случается. Были ситуации, когда ребенок остается один, потому что родители ушли из жизни. Ребенок получит семейный капитал и продолжит обучение. Вариантов жизненных ситуаций очень много. Сегодня это может быть богатая семья, а завтра у семьи могут возникнуть финансовые проблемы. Я думаю, нельзя лишать семью материнского капитала только по признаку доходности», — сказала Светлана Бессараб. Депутат Госдумы отметила, что в России уже существуют меры поддержки, которые получают нуждающиеся граждане. «Часть пособий выплачивается исходя из критериев нуждаемости и доходности семей. Например, универсальное детское пособие, для женщин вставших на учет на ранних сроках беременности. Здесь как раз исходя из критериев нуждаемости. Нужна помощь государства? Ее семья получит. Не нужна или нулевой доход по необъективным причинам — семья не получит такой помощи. Принцип такой: вы трудитесь, но не можете заработать достаточно количество денег — государство в этом вам поможет. А вот материнский (семейный) капитал, родовые сертификаты выдаются на каждого ребенка, независимо от того, в какой семье он родился. Я думаю, что менять эту систему не стоит, потому что это не поощрение, не награждение, а поддержка», — объяснила собеседница агентства. Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила не ограничивать права семей на использование средств материнского капитала. Она отметила, что российские семьи могли бы тратить деньги на покупку отечественных автомобилей, что было бы инвестицией в промышленность страны.