Источник раскрыл, с какими намерениями будущий мэр Перми заступает на пост

Новый глава Перми Эдуард Соснин обещает сделать власть открытой

Эдуард Соснин будет активно общаться с жителями Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Главный претендент на пост мэра Перми Эдуард Соснин представил свою программу развития города. Он обещает в срок завершить начатые в рамках подготовки к 300-летию города проекты и привлечь дополнительные деньги из федерального бюджета.

«Министр считает приоритетными задачами городской администрации сохранение набранного темпа развития Перми, завершение в срок проектов начатых в рамках 300-летия города, а также привлечение дополнительных средств нацпроектов и улучшение инвестиционного климата», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

По данным источника URA.RU в политэлитах, Соснин также пообещал активно вести соцсети, выстроить взаимодействие с депутатами, работать с участниками СВО и в целом сделать власть более открытой. Агентство направило запрос в пресс-службу пермской гордумы с просьбой прокомментировать выступление министра на заседании комиссии.

Ранее URA.RU сообщало, что один из кандидатов мэры предложил построить в городе дельфинарий для лечения детей. В конкурсе принимают участие 14 человек. Эдуард Соснин является основным претендентом на пост мэра. Конкурс по отбору мэра проходит сегодня, 17 августа. Кандидаты представляют свои программы. По итогам будет выбрано два претендента, которые выступят перед депутатами гордумы 22 августа.