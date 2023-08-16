16 августа 2023

Авиационная группа МЧС завершила работу в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область, вертолет мчс, тушение пожара, тушение с вертолета
Авиация МЧС России помогла переломить ситуацию с распространением лесных пожаров на Ямале Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Авиационная группа МЧС России покидает ЯНАО, завершив работу по тушению лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Авиация МЧС России завершила работу в округе. Еще накануне, 6 августа, в помощь для тушения пожаров прибыл самолет-амфибия Бе-200, который применялся в Надымском районе, где складывалась наиболее сложная обстановка. Все это время авиация МЧС России работала в плотном взаимодействии с наземной группировкой», — указано в сообщении регионального управления МЧС России.

Там добавили, что при помощи авиации спасателям удалось переломить критическую ситуацию с распространением лесных пожаров в ЯНАО. За время работы самолет МЧС России произвел 121 сброс воды общим весом более тысячи тонн.

Ранее агентство писало о том, что из-за пожаров власти ЯНАО ввели режим ЧС на всей территории округа. Он начал действовать 8 августа 2023 года.

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Авиационная группа МЧС России покидает ЯНАО, завершив работу по тушению лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Авиация МЧС России завершила работу в округе. Еще накануне, 6 августа, в помощь для тушения пожаров прибыл самолет-амфибия Бе-200, который применялся в Надымском районе, где складывалась наиболее сложная обстановка. Все это время авиация МЧС России работала в плотном взаимодействии с наземной группировкой», — указано в сообщении регионального управления МЧС России. Там добавили, что при помощи авиации спасателям удалось переломить критическую ситуацию с распространением лесных пожаров в ЯНАО. За время работы самолет МЧС России произвел 121 сброс воды общим весом более тысячи тонн. Ранее агентство писало о том, что из-за пожаров власти ЯНАО ввели режим ЧС на всей территории округа. Он начал действовать 8 августа 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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