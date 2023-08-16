Авиационная группа МЧС завершила работу в ЯНАО

17 августа 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Авиация МЧС России помогла переломить ситуацию с распространением лесных пожаров на Ямале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Авиационная группа МЧС России покидает ЯНАО, завершив работу по тушению лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Авиация МЧС России завершила работу в округе. Еще накануне, 6 августа, в помощь для тушения пожаров прибыл самолет-амфибия Бе-200, который применялся в Надымском районе, где складывалась наиболее сложная обстановка. Все это время авиация МЧС России работала в плотном взаимодействии с наземной группировкой», — указано в сообщении регионального управления МЧС России. Там добавили, что при помощи авиации спасателям удалось переломить критическую ситуацию с распространением лесных пожаров в ЯНАО. За время работы самолет МЧС России произвел 121 сброс воды общим весом более тысячи тонн. Ранее агентство писало о том, что из-за пожаров власти ЯНАО ввели режим ЧС на всей территории округа. Он начал действовать 8 августа 2023 года.

Авиационная группа МЧС России покидает ЯНАО, завершив работу по тушению лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Авиация МЧС России завершила работу в округе. Еще накануне, 6 августа, в помощь для тушения пожаров прибыл самолет-амфибия Бе-200, который применялся в Надымском районе, где складывалась наиболее сложная обстановка. Все это время авиация МЧС России работала в плотном взаимодействии с наземной группировкой», — указано в сообщении регионального управления МЧС России. Там добавили, что при помощи авиации спасателям удалось переломить критическую ситуацию с распространением лесных пожаров в ЯНАО. За время работы самолет МЧС России произвел 121 сброс воды общим весом более тысячи тонн. Ранее агентство писало о том, что из-за пожаров власти ЯНАО ввели режим ЧС на всей территории округа. Он начал действовать 8 августа 2023 года.