17 августа 2023

В ХМАО грядет обвал цен на квартиры из-за новых правил ЦБ

Риелтор Артамонов прогнозирует падение цен на жилье в ХМАО из-за новой ставки ЦБ
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ожидают снижение цен на квартиры из-за новой ключевой ставки Центробанка Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе на фоне новой ключевой ставки ЦБ и увеличения банками ипотечных ставок, риелторы ожидают падения спроса на вторичную недвижимость. Это должно привести к снижению стоимости квартир. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» Антоном Артамоновым из Сургута.

«В ближайшие пару месяцев, скорее всего, будет снижение цен. В связи с падением спроса те, кому нужно будет продать жилье, будут все-таки цены снижать. Прогнозирую, что не резко, а скорее плавно в сентябре—октябре уже будет небольшое снижение», — рассказал эксперт журналисту агентства.

Центробанк ранее внепланово поднял ключевую ставку до 12% годовых. Решение стало реакцией на падение рубля. Крупнейшие российские банки уже начали менять условия кредитования. «Будет снижение спроса, потому что под новые условия заметно меньше людей будут брать ипотеки», — добавляет Артамонов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют резкий рост сделок с недвижимостью. На фоне увеличения Центробанком ключевой ставки жители региона постараются быстрее оформить ипотеку по прежним условиям кредитования.

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В Ханты-Мансийском автономном округе на фоне новой ключевой ставки ЦБ и увеличения банками ипотечных ставок, риелторы ожидают падения спроса на вторичную недвижимость. Это должно привести к снижению стоимости квартир. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» Антоном Артамоновым из Сургута. «В ближайшие пару месяцев, скорее всего, будет снижение цен. В связи с падением спроса те, кому нужно будет продать жилье, будут все-таки цены снижать. Прогнозирую, что не резко, а скорее плавно в сентябре—октябре уже будет небольшое снижение», — рассказал эксперт журналисту агентства. Центробанк ранее внепланово поднял ключевую ставку до 12% годовых. Решение стало реакцией на падение рубля. Крупнейшие российские банки уже начали менять условия кредитования. «Будет снижение спроса, потому что под новые условия заметно меньше людей будут брать ипотеки», — добавляет Артамонов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют резкий рост сделок с недвижимостью. На фоне увеличения Центробанком ключевой ставки жители региона постараются быстрее оформить ипотеку по прежним условиям кредитования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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