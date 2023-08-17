В ХМАО грядет обвал цен на квартиры из-за новых правил ЦБ

Риелтор Артамонов прогнозирует падение цен на жилье в ХМАО из-за новой ставки ЦБ

18 августа 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

В ХМАО ожидают снижение цен на квартиры из-за новой ключевой ставки Центробанка Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе на фоне новой ключевой ставки ЦБ и увеличения банками ипотечных ставок, риелторы ожидают падения спроса на вторичную недвижимость. Это должно привести к снижению стоимости квартир. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» Антоном Артамоновым из Сургута. «В ближайшие пару месяцев, скорее всего, будет снижение цен. В связи с падением спроса те, кому нужно будет продать жилье, будут все-таки цены снижать. Прогнозирую, что не резко, а скорее плавно в сентябре—октябре уже будет небольшое снижение», — рассказал эксперт журналисту агентства. Центробанк ранее внепланово поднял ключевую ставку до 12% годовых. Решение стало реакцией на падение рубля. Крупнейшие российские банки уже начали менять условия кредитования. «Будет снижение спроса, потому что под новые условия заметно меньше людей будут брать ипотеки», — добавляет Артамонов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют резкий рост сделок с недвижимостью. На фоне увеличения Центробанком ключевой ставки жители региона постараются быстрее оформить ипотеку по прежним условиям кредитования.

В Ханты-Мансийском автономном округе на фоне новой ключевой ставки ЦБ и увеличения банками ипотечных ставок, риелторы ожидают падения спроса на вторичную недвижимость. Это должно привести к снижению стоимости квартир. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» Антоном Артамоновым из Сургута. «В ближайшие пару месяцев, скорее всего, будет снижение цен. В связи с падением спроса те, кому нужно будет продать жилье, будут все-таки цены снижать. Прогнозирую, что не резко, а скорее плавно в сентябре—октябре уже будет небольшое снижение», — рассказал эксперт журналисту агентства. Центробанк ранее внепланово поднял ключевую ставку до 12% годовых. Решение стало реакцией на падение рубля. Крупнейшие российские банки уже начали менять условия кредитования. «Будет снижение спроса, потому что под новые условия заметно меньше людей будут брать ипотеки», — добавляет Артамонов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют резкий рост сделок с недвижимостью. На фоне увеличения Центробанком ключевой ставки жители региона постараются быстрее оформить ипотеку по прежним условиям кредитования.