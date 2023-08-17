ВТБ и Сбер повысили ставки по ипотеке

Базовая ставка по ипотеке в ВТБ повысится на два процентных пункта с 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Также ставку решили повысить и в Сбере.
«С 21 августа ВТБ поднимет базовую ставку по ипотечным кредитам на 2 п. п. По заявкам на ипотеку, поступившим в банк до 20 августа включительно, ставка будет действовать до 18 сентября», — передает РБК сообщение пресс-службы ВТБ. Отмечается, что изменения не коснутся ставок по потребительским кредитам. К тому же ВТБ сохранил минимальные требования к первому взносу.
Ранее базовую ставку по ипотеке на 2 п. п. поднял и Сбер, передает RT. Это было сделано после того, как Центральный Банк России поднял ключевую ставку. На данный момент она установлена на отметке в 12%.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.