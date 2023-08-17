ВТБ и Сбер повысили ставки по ипотеке

17 августа 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

В Сбере также решили повысить ставку по ипотеке на два процентных пункта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Базовая ставка по ипотеке в ВТБ повысится на два процентных пункта с 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Также ставку решили повысить и в Сбере. «С 21 августа ВТБ поднимет базовую ставку по ипотечным кредитам на 2 п. п. По заявкам на ипотеку, поступившим в банк до 20 августа включительно, ставка будет действовать до 18 сентября», — передает РБК сообщение пресс-службы ВТБ. Отмечается, что изменения не коснутся ставок по потребительским кредитам. К тому же ВТБ сохранил минимальные требования к первому взносу. Новость по теме Как изменились предложения банков по вкладам после поднятия ключевой ставки ЦБ. Список Ранее базовую ставку по ипотеке на 2 п. п. поднял и Сбер, передает RT. Это было сделано после того, как Центральный Банк России поднял ключевую ставку. На данный момент она установлена на отметке в 12%.

Базовая ставка по ипотеке в ВТБ повысится на два процентных пункта с 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Также ставку решили повысить и в Сбере. «С 21 августа ВТБ поднимет базовую ставку по ипотечным кредитам на 2 п. п. По заявкам на ипотеку, поступившим в банк до 20 августа включительно, ставка будет действовать до 18 сентября», — передает РБК сообщение пресс-службы ВТБ. Отмечается, что изменения не коснутся ставок по потребительским кредитам. К тому же ВТБ сохранил минимальные требования к первому взносу. Ранее базовую ставку по ипотеке на 2 п. п. поднял и Сбер, передает RT. Это было сделано после того, как Центральный Банк России поднял ключевую ставку. На данный момент она установлена на отметке в 12%.