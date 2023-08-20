Владельцы сгоревших домов завалили исками курганских чиновников

Курганцы, потерявшие жилье во время майских пожаров, массово подают иски к правительству региона. Владельцы сгоревшего жилья надеются добиться социальной помощи. Информация появилась в картотеке Курганского городского суда.
«Гражданские дела. О признании незаконным <…> отказа в предоставлении мер социальной поддержки в связи с утратой жилого помещения», — информирует сайт суда. В качестве истцов значатся десятки жителей Кургана. Ответчиками указаны правительство Курганской области, управление социальной защиты и мэрия Кургана.
Граждане зарегистрировали несколько десятков исков к властям. Как пояснили редакции в областной прокуратуре, истцы намереваются добиться от чиновников признания права сгоревшей собственности и выплаты компенсаций.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Шумков объявил, что не обратившиеся к властям курганцы не смогут в будущем претендовать на помощь. Ограничение касается тех, кто не успел подать заявление о выплатах в течение трех месяцев после происшествия.
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