20 августа 2023
19 августа 2023

Владельцы сгоревших домов завалили исками курганских чиновников

Жители Курганской области массово подают иски к властям после пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит вице-премьера Татарстана Шайхразиева Василя в село Юлдус. Курган, последствия пожара, юлдус
Курганские погорельцы подают иски к властям Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Курганцы, потерявшие жилье во время майских пожаров, массово подают иски к правительству региона. Владельцы сгоревшего жилья надеются добиться социальной помощи. Информация появилась в картотеке Курганского городского суда.

«Гражданские дела. О признании незаконным <…> отказа в предоставлении мер социальной поддержки в связи с утратой жилого помещения», — информирует сайт суда. В качестве истцов значатся десятки жителей Кургана. Ответчиками указаны правительство Курганской области, управление социальной защиты и мэрия Кургана.

Граждане зарегистрировали несколько десятков исков к властям. Как пояснили редакции в областной прокуратуре, истцы намереваются добиться от чиновников признания права сгоревшей собственности и выплаты компенсаций.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Шумков объявил, что не обратившиеся к властям курганцы не смогут в будущем претендовать на помощь. Ограничение касается тех, кто не успел подать заявление о выплатах в течение трех месяцев после происшествия.

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Курганцы, потерявшие жилье во время майских пожаров, массово подают иски к правительству региона. Владельцы сгоревшего жилья надеются добиться социальной помощи. Информация появилась в картотеке Курганского городского суда. «Гражданские дела. О признании незаконным <…> отказа в предоставлении мер социальной поддержки в связи с утратой жилого помещения», — информирует сайт суда. В качестве истцов значатся десятки жителей Кургана. Ответчиками указаны правительство Курганской области, управление социальной защиты и мэрия Кургана. Граждане зарегистрировали несколько десятков исков к властям. Как пояснили редакции в областной прокуратуре, истцы намереваются добиться от чиновников признания права сгоревшей собственности и выплаты компенсаций. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Шумков объявил, что не обратившиеся к властям курганцы не смогут в будущем претендовать на помощь. Ограничение касается тех, кто не успел подать заявление о выплатах в течение трех месяцев после происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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