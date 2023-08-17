Зеленский уволил всех областных военкомов 17 августа 2023 в 17:59 Размер текста - 17 + Зеленский заявил, что в украинских военкоматах царит коррупция Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. «Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года „О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины“ (прилагается)», — говорится в документе. Новыми военкомами планируют назначать боевых офицеров, которые были на фронте. Ранее он из-за коррупционных скандалов обещал заменить их людьми, принимавшими участие в боевых действиях. Зеленский заявлял, что в военкоматах царит «цинизм и взяточничество». По его словам, на военкомов в стране было заведено 112 уголовных дел. Президент предлагал военкомам «пойти на фронт, чтобы сохранить звание». Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. «Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года „О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины“ (прилагается)», — говорится в документе. Новыми военкомами планируют назначать боевых офицеров, которые были на фронте. Ранее он из-за коррупционных скандалов обещал заменить их людьми, принимавшими участие в боевых действиях. Зеленский заявлял, что в военкоматах царит «цинизм и взяточничество». По его словам, на военкомов в стране было заведено 112 уголовных дел. Президент предлагал военкомам «пойти на фронт, чтобы сохранить звание». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям