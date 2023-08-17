Зеленский уволил всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.
«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года „О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины“ (прилагается)», — говорится в документе. Новыми военкомами планируют назначать боевых офицеров, которые были на фронте.
Ранее он из-за коррупционных скандалов обещал заменить их людьми, принимавшими участие в боевых действиях. Зеленский заявлял, что в военкоматах царит «цинизм и взяточничество». По его словам, на военкомов в стране было заведено 112 уголовных дел. Президент предлагал военкомам «пойти на фронт, чтобы сохранить звание».
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