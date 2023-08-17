Суд отправил в СИЗО фигуранта дела о взрыве в Махачкале

Насрулаева отправили под стражу до 14 октября
новость из сюжетаВзрыв на АЗС в Махачкале
Басманный суд арестовал арендатора взорвавшегося склада в Махачкале Эльдара Насрулаева. Ему грозит до десяти лет колонии.
Эльдара Насрулаева отправили под стражу до 14 октября. Мужчину обвиняют в несоблюдении требований безопасности при хранении взрывоопасной продукции, повлекшем смерть двух и более лиц. За это ему грозит до 10 лет колонии.
Взрыв в Махачкале произошел 14 августа. Насрулаева задержали на следующий день. Во время допроса он подтвердил, что хранил в арендованном помещении селитру. В результате ЧП погибло 35 человек, пострадало — более 100.
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