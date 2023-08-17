Суд отправил в СИЗО фигуранта дела о взрыве в Махачкале 17 августа 2023 в 18:11 Размер текста - 17 + Насрулаева отправили под стражу до 14 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Басманный суд арестовал арендатора взорвавшегося склада в Махачкале Эльдара Насрулаева. Ему грозит до десяти лет колонии. Эльдара Насрулаева отправили под стражу до 14 октября. Мужчину обвиняют в несоблюдении требований безопасности при хранении взрывоопасной продукции, повлекшем смерть двух и более лиц. За это ему грозит до 10 лет колонии. Взрыв в Махачкале произошел 14 августа. Насрулаева задержали на следующий день. Во время допроса он подтвердил, что хранил в арендованном помещении селитру. В результате ЧП погибло 35 человек, пострадало — более 100. Басманный суд арестовал арендатора взорвавшегося склада в Махачкале Эльдара Насрулаева. Ему грозит до десяти лет колонии. Эльдара Насрулаева отправили под стражу до 14 октября. Мужчину обвиняют в несоблюдении требований безопасности при хранении взрывоопасной продукции, повлекшем смерть двух и более лиц. За это ему грозит до 10 лет колонии. Взрыв в Махачкале произошел 14 августа. Насрулаева задержали на следующий день. Во время допроса он подтвердил, что хранил в арендованном помещении селитру. В результате ЧП погибло 35 человек, пострадало — более 100. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям