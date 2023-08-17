Суд отправил в СИЗО фигуранта дела о взрыве в Махачкале

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Насрулаева отправили под стражу до 14 октября Фото:
новость из сюжета
Взрыв на АЗС в Махачкале

Басманный суд арестовал арендатора взорвавшегося склада в Махачкале Эльдара Насрулаева. Ему грозит до десяти лет колонии.

Эльдара Насрулаева отправили под стражу до 14 октября. Мужчину обвиняют в несоблюдении требований безопасности при хранении взрывоопасной продукции, повлекшем смерть двух и более лиц. За это ему грозит до 10 лет колонии.

Взрыв в Махачкале произошел 14 августа. Насрулаева задержали на следующий день. Во время допроса он подтвердил, что хранил в арендованном помещении селитру. В результате ЧП погибло 35 человек, пострадало — более 100.

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Басманный суд арестовал арендатора взорвавшегося склада в Махачкале Эльдара Насрулаева. Ему грозит до десяти лет колонии. Эльдара Насрулаева отправили под стражу до 14 октября. Мужчину обвиняют в несоблюдении требований безопасности при хранении взрывоопасной продукции, повлекшем смерть двух и более лиц. За это ему грозит до 10 лет колонии. Взрыв в Махачкале произошел 14 августа. Насрулаева задержали на следующий день. Во время допроса он подтвердил, что хранил в арендованном помещении селитру. В результате ЧП погибло 35 человек, пострадало — более 100.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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