Путин запретил полиции наказывать бизнес

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин дал поручение правительству и Генпрокуратуре Фото:

Президент России Владимир Путин запретил наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов. Соответствующее поручение глава государства дал правительству и Генпрокуратуре.

«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции», — говорится в поручении Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению Путина, бизнес не будут наказывать за нарушения обязательных требований, оценка которых осуществляется государственными или муниципальными контрольными органами. Поручение должно быть выполнено до 1 октября 2023 года.

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Президент России Владимир Путин запретил наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов. Соответствующее поручение глава государства дал правительству и Генпрокуратуре. «Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции», — говорится в поручении Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля. Согласно поручению Путина, бизнес не будут наказывать за нарушения обязательных требований, оценка которых осуществляется государственными или муниципальными контрольными органами. Поручение должно быть выполнено до 1 октября 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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