Путин запретил полиции наказывать бизнес

Президент России Владимир Путин запретил наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов. Соответствующее поручение глава государства дал правительству и Генпрокуратуре.
«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции», — говорится в поручении Путина. Оно
Согласно поручению Путина, бизнес не будут наказывать за нарушения обязательных требований, оценка которых осуществляется государственными или муниципальными контрольными органами. Поручение должно быть выполнено до 1 октября 2023 года.
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