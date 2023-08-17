Самые высокие зарплаты в Екатеринбурге готовы платить плиточникам и шеф-поварам

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Плиточникам в Екатеринбурге предлагают зарплату от 150 тысяч рублей Фото:

В августе екатеринбургские работодатели предлагают самые большие зарплаты плиточникам, токарям, шеф-поварам и финансовым советникам. Средняя предлагаемая зарплата составляет 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы «Работа.ру».

«Python Middle разработчику доступна одна из самых высоких заработных плат в Екатеринбурге. Будущему айтишнику обещают зарплату до 170 тысяч рублей. Плиточникам предлагают от 150 тысяч рублей в месяц. Тройку специалистов-лидеров по заработной плате закрывает финансовый советник, который может рассчитывать на достаток в 148 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Также в рейтинг высокооплачиваемых специалистов попали токари. Работодатели готовы выплачивать им ежемесячно до 138 тысяч рублей. Шеф-повар с зарплатой 100 тысяч рублей занял пятое место в рейтинге профессий с самыми высокими зарплатами.

Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале завучам учителям русского языка готовы платить самые высокие зарплаты среди других специалистов в сфере образования. В среднем преподавателям предлагают от 60 тысяч до 70 тысяч рублей.

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В августе екатеринбургские работодатели предлагают самые большие зарплаты плиточникам, токарям, шеф-поварам и финансовым советникам. Средняя предлагаемая зарплата составляет 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы «Работа.ру». «Python Middle разработчику доступна одна из самых высоких заработных плат в Екатеринбурге. Будущему айтишнику обещают зарплату до 170 тысяч рублей. Плиточникам предлагают от 150 тысяч рублей в месяц. Тройку специалистов-лидеров по заработной плате закрывает финансовый советник, который может рассчитывать на достаток в 148 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Также в рейтинг высокооплачиваемых специалистов попали токари. Работодатели готовы выплачивать им ежемесячно до 138 тысяч рублей. Шеф-повар с зарплатой 100 тысяч рублей занял пятое место в рейтинге профессий с самыми высокими зарплатами. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале завучам учителям русского языка готовы платить самые высокие зарплаты среди других специалистов в сфере образования. В среднем преподавателям предлагают от 60 тысяч до 70 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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