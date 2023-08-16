На остановку у курганского ЦУМа власти потратят более 36 млн рублей

17 августа 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Для остановки у ТЦ было выделено более 8 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на дорожно-строительные работы на месте бывшей парковки Зауральского торгового дома власти выделили свыше 36 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Ремонт ул. Ленина на участке от ул. Куйбышева до ул. Гоголя. Устройство остановки общественного транспорта на ул. Ленина вблизи здания №68 по ул. Куйбышева <…> Цена контракта: 36 349 000 рублей», — указано в общей информации по закупке на сайте. Указано также, что контракт заключен с АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Согласно документу об обосновании максимальной цены контракта, которая соответствует итоговой, на ремонт ул. Ленина на участке от ул. Куйбышева до ул. Гоголя выделено — 28 345 892,8 рублей. На установку остановочного пункта потратят 8 003 107 рублей. Ранее URA.RU писало, что на парковке у ЦУМа в Кургане рабочие разворотили асфальтовое покрытие. Рабочие сообщили, что там появятся заездные карманы для автобусов. В мэрии рассказали, что здесь будет установлен остановочный пункт для городского транспорта, стоянки для пожарной техники, деревянные скамьи, урны и другое.

В Кургане на дорожно-строительные работы на месте бывшей парковки Зауральского торгового дома власти выделили свыше 36 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Ремонт ул. Ленина на участке от ул. Куйбышева до ул. Гоголя. Устройство остановки общественного транспорта на ул. Ленина вблизи здания №68 по ул. Куйбышева <…> Цена контракта: 36 349 000 рублей», — указано в общей информации по закупке на сайте. Указано также, что контракт заключен с АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Согласно документу об обосновании максимальной цены контракта, которая соответствует итоговой, на ремонт ул. Ленина на участке от ул. Куйбышева до ул. Гоголя выделено — 28 345 892,8 рублей. На установку остановочного пункта потратят 8 003 107 рублей. Ранее URA.RU писало, что на парковке у ЦУМа в Кургане рабочие разворотили асфальтовое покрытие. Рабочие сообщили, что там появятся заездные карманы для автобусов. В мэрии рассказали, что здесь будет установлен остановочный пункт для городского транспорта, стоянки для пожарной техники, деревянные скамьи, урны и другое.