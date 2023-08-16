Ямальский губернатор озвучил список первоочередных льгот для участников СВО

Участники специальной военной операции (СВО) из ЯНАО могут рассчитывать на некоторые льготы, не дожидаясь получения статуса «Ветеран боевых действий». Об этом глава региона Дмитрий Артюхов сообщил в своем telegram-канале.
«Не дожидаясь статуса „Ветеран боевых действий“, все ямальцы-участники СВО могут получать пожизненное денежное содержание; выплату ко Дню защитника Отечества; бесплатную юридическую и нотариальную помощь; сертификаты на реабилитацию. А также компенсацию расходов за подключение домов к газу по программе социальной газификации», — сообщил губернатор Артюхов в своем telegram-канале.
Он добавил, что во время отпуска участникам СВО из ЯНАО будет оплачен проезд на Ямал и обратно. Указанную льготу можно получить через органы соцзащиты, заполнив электронную форму. «Постоянно расширяем список региональных мер поддержки — их уже больше 50. На прямой связи с участниками СВО, их близкими. Наша задача — оказывать помощь быстро и без лишней бумажной волокиты», — добавил Дмитрий Артюхов.
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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