Военный аналитик рассказал, сколько солдат осталось в резерве у ВСУ

Военный аналитик Михайлов: в резерве ВСУ осталось 50-70 тысяч солдат
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть резервов ВСУ ведет боевую подготовку за границей Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют 50-70 тысяч солдат в боевых резервах. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«У противника есть резервы. Их можно оценить в 50-70 тысяч реальных полноценных боеготовых людей. Количество личного состава, сформированных в воинских соединениях, которые обеспечены техникой, необходимым запасом боекомплекта. Есть еще мобилизационный резерв, который всегда присутствует, когда есть мужское население, которое еще не набрано в зону боевых действий», — сказал Александр Михайлов.

Собеседник агентства отметил, что среди личного состава ВСУ остаются и те, кто проходят подготовку зарубежом. «Ряд коллег склонялось к мнению, что 8-10 бригад у ВСУ осталось в резерве. Плюс несколько десятков тысяч человек, которые проходят курсы военной подготовки на Западе. Это подразделения, которые обучаются в Британии, Польше, других европейских странах», — уточнил военный аналитик.

Ранее Forbes сообщил, что Украина задействовала в контрнаступлении 82-ю ОДШБр и 46-ю ОАеМБр — это последние крупные резервы с техникой НАТО. Американские журналисты, ссылаясь на собственные украинские источники сообщили, что провал украинского контрнаступления привел к расколу в правительстве Украины.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют 50-70 тысяч солдат в боевых резервах. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «У противника есть резервы. Их можно оценить в 50-70 тысяч реальных полноценных боеготовых людей. Количество личного состава, сформированных в воинских соединениях, которые обеспечены техникой, необходимым запасом боекомплекта. Есть еще мобилизационный резерв, который всегда присутствует, когда есть мужское население, которое еще не набрано в зону боевых действий», — сказал Александр Михайлов. Собеседник агентства отметил, что среди личного состава ВСУ остаются и те, кто проходят подготовку зарубежом. «Ряд коллег склонялось к мнению, что 8-10 бригад у ВСУ осталось в резерве. Плюс несколько десятков тысяч человек, которые проходят курсы военной подготовки на Западе. Это подразделения, которые обучаются в Британии, Польше, других европейских странах», — уточнил военный аналитик. Ранее Forbes сообщил, что Украина задействовала в контрнаступлении 82-ю ОДШБр и 46-ю ОАеМБр — это последние крупные резервы с техникой НАТО. Американские журналисты, ссылаясь на собственные украинские источники сообщили, что провал украинского контрнаступления привел к расколу в правительстве Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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