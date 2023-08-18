Военный аналитик рассказал, сколько солдат осталось в резерве у ВСУ

Военный аналитик Михайлов: в резерве ВСУ осталось 50-70 тысяч солдат

Часть резервов ВСУ ведет боевую подготовку за границей Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют 50-70 тысяч солдат в боевых резервах. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«У противника есть резервы. Их можно оценить в 50-70 тысяч реальных полноценных боеготовых людей. Количество личного состава, сформированных в воинских соединениях, которые обеспечены техникой, необходимым запасом боекомплекта. Есть еще мобилизационный резерв, который всегда присутствует, когда есть мужское население, которое еще не набрано в зону боевых действий», — сказал Александр Михайлов.

Собеседник агентства отметил, что среди личного состава ВСУ остаются и те, кто проходят подготовку зарубежом. «Ряд коллег склонялось к мнению, что 8-10 бригад у ВСУ осталось в резерве. Плюс несколько десятков тысяч человек, которые проходят курсы военной подготовки на Западе. Это подразделения, которые обучаются в Британии, Польше, других европейских странах», — уточнил военный аналитик.

Ранее Forbes сообщил, что Украина задействовала в контрнаступлении 82-ю ОДШБр и 46-ю ОАеМБр — это последние крупные резервы с техникой НАТО. Американские журналисты, ссылаясь на собственные украинские источники сообщили, что провал украинского контрнаступления привел к расколу в правительстве Украины.