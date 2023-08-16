Newsweek: в Киеве раскол из-за итогов наступления 16 августа 2023 в 13:39 Размер текста - 17 + Наступление ВСУ привело к расколу в правительстве Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Провал украинского контрнаступления привел к расколу в правительстве страны. Среди руководства есть разногласия по поводу проведения спецоперации. Об этом сообщают американские журналисты, ссылаясь на собственные украинские источники. «Отсутствие прогресса активизировало стратегические дебаты на самых высоких уровнях украинского правительства. <…> Кое-кто хочет закрепить ограниченные „успехи Киева“ и подготовиться к российскому наступлению Но другие, включая главнокомандующего генерала Валерия Залужного, хотят продолжать наступление», — пишут авторы Newsweek. По их словам, некоторые представители офиса президента Украины Владимира Зеленского выступают против военного командования. Украина начала контрнаступление 4 июня. Только за полтора месяца Киев потерял свыше 43 тысяч украинских солдат. Американские журналисты отметили, что киевский режим безуспешно бросил в бой резерв из двух тысяч украинских солдат. В ЦРУ прогнозируют, что наступление завершится уже через месяц. Провал украинского контрнаступления привел к расколу в правительстве страны. Среди руководства есть разногласия по поводу проведения спецоперации. Об этом сообщают американские журналисты, ссылаясь на собственные украинские источники. «Отсутствие прогресса активизировало стратегические дебаты на самых высоких уровнях украинского правительства. <…> Кое-кто хочет закрепить ограниченные „успехи Киева“ и подготовиться к российскому наступлению Но другие, включая главнокомандующего генерала Валерия Залужного, хотят продолжать наступление», — пишут авторы Newsweek. По их словам, некоторые представители офиса президента Украины Владимира Зеленского выступают против военного командования. Украина начала контрнаступление 4 июня. Только за полтора месяца Киев потерял свыше 43 тысяч украинских солдат. Американские журналисты отметили, что киевский режим безуспешно бросил в бой резерв из двух тысяч украинских солдат. В ЦРУ прогнозируют, что наступление завершится уже через месяц. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям