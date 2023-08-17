Челябинского экс-губернатора Дубровского требуют вернуть пентхаус в Москве

Борис Дубровский продал пентхаус за 380 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Финансовый управляющий челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, признанного банкротом, Иван Васин требует расторгнуть сделку о продаже бывшим главой региона элитного пентхауса в Москве. Как считает Васин, это жилье надо вернуть в конкурсную массу для расчетов с кредиторами Дубровского. Ходатайство подано в арбитражный суд региона.

«В рамках дела о банкротстве финансовый управляющий Васин Иван Владимирович обратился в суд с заявлением, в котором признать недействительным договор купли-продажи нежилого помещения от 15.09.2021 года. Просит признать сделку недействительной путем возврата в конкурсную массу нежилого помещения общей площадью 220,1 квадратный метр в Москве. Заявление принято к производству», — указано в документах суда.

Двухуровневый пентхаус находится в жилом комплексе St. Nickolas на Никольской улице. В апартаментах выполнен эксклюзивный ремонт стоимостью два миллиона долларов. С террас открываются виды на московский Кремль, храм Христа Спасителя и Большой театр. Изначально за пентхаус просили 900 млн, но найти покупателя за такую цену не удалось. Цену снизили и недвижимость продали за 380 млн рублей. Васин теперь просит наложить арест на пентхаус, который сейчас принадлежит новому владельцу.

Финансово несостоятельным экс-губернатора признали 19 июля. Поводом стало банкротство ПО «Монтажник», семейной фирмы Дубровских. Конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой экс-губернатору перечислено свыше 37 млн рублей. Дубровский-старший должен был вернуть деньги компании, но не сделал этого и стал банкротом. Представители Дубровских со СМИ не общаются.

«Я действую в рамках закона о банкротстве. Моя задача состоит в том, чтобы рассчитаться с кредиторами», — заявил URA.RU Васин и от дальнейших комментариев по поводу своего ходатайства воздержался.