Меликов отчитался о помощи пострадавшим от взрыва в Махачкале

18 августа 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

Меликов сообщил, что в настоящее время оцениваются потребности пострадавших в матпомощи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале В настоящее время осуществляется оценка потребностей пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале в материальной помощи. Об этом глава республики Сергей Меликов сообщил в беседе с журналистами. «Сейчас проводятся проверки по тому объему помощи, в которой пострадавшие будут нуждаться. Мы находимся на этапе оценки потребностей людей», — передают заявление Меликова РИА Новости. Он уточнил, что помощь пострадавшим будет оказываться из трех источников: государственная поддержка из бюджета, адресная помощь из созданного в республике фонда «Мы вместе» и помощь меценатов. Во время заседания президиума Госсовета, состоявшегося вечером 17 августа, Сергей Меликов поблагодарил всю страну за поддержку Дагестану в трудный период. Ранее в Махачкале в ночь на 15 августа на одной из АЗС произошел взрыв. В результате ЧП погибли 35 человек. Президент РФ Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане. Позднее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что 17 погибших все еще не опознаны.

В настоящее время осуществляется оценка потребностей пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале в материальной помощи. Об этом глава республики Сергей Меликов сообщил в беседе с журналистами. «Сейчас проводятся проверки по тому объему помощи, в которой пострадавшие будут нуждаться. Мы находимся на этапе оценки потребностей людей», — передают заявление Меликова РИА Новости. Он уточнил, что помощь пострадавшим будет оказываться из трех источников: государственная поддержка из бюджета, адресная помощь из созданного в республике фонда «Мы вместе» и помощь меценатов. Во время заседания президиума Госсовета, состоявшегося вечером 17 августа, Сергей Меликов поблагодарил всю страну за поддержку Дагестану в трудный период. Ранее в Махачкале в ночь на 15 августа на одной из АЗС произошел взрыв. В результате ЧП погибли 35 человек. Президент РФ Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане. Позднее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что 17 погибших все еще не опознаны.