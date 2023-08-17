17 августа 2023

Меликов отчитался о помощи пострадавшим от взрыва в Махачкале

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, меликов сергей
Меликов сообщил, что в настоящее время оцениваются потребности пострадавших в матпомощи Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

В настоящее время осуществляется оценка потребностей пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале в материальной помощи. Об этом глава республики Сергей Меликов сообщил в беседе с журналистами.

«Сейчас проводятся проверки по тому объему помощи, в которой пострадавшие будут нуждаться. Мы находимся на этапе оценки потребностей людей», — передают заявление Меликова РИА Новости. Он уточнил, что помощь пострадавшим будет оказываться из трех источников: государственная поддержка из бюджета, адресная помощь из созданного в республике фонда «Мы вместе» и помощь меценатов.

Во время заседания президиума Госсовета, состоявшегося вечером 17 августа, Сергей Меликов поблагодарил всю страну за поддержку Дагестану в трудный период.

Ранее в Махачкале в ночь на 15 августа на одной из АЗС произошел взрыв. В результате ЧП погибли 35 человек. Президент РФ Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане. Позднее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что 17 погибших все еще не опознаны.

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В настоящее время осуществляется оценка потребностей пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале в материальной помощи. Об этом глава республики Сергей Меликов сообщил в беседе с журналистами. «Сейчас проводятся проверки по тому объему помощи, в которой пострадавшие будут нуждаться. Мы находимся на этапе оценки потребностей людей», — передают заявление Меликова РИА Новости. Он уточнил, что помощь пострадавшим будет оказываться из трех источников: государственная поддержка из бюджета, адресная помощь из созданного в республике фонда «Мы вместе» и помощь меценатов. Во время заседания президиума Госсовета, состоявшегося вечером 17 августа, Сергей Меликов поблагодарил всю страну за поддержку Дагестану в трудный период. Ранее в Махачкале в ночь на 15 августа на одной из АЗС произошел взрыв. В результате ЧП погибли 35 человек. Президент РФ Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане. Позднее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что 17 погибших все еще не опознаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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