Жители ЯНАО разобрали все билеты на советский «ПАЗик»

В Салехарде появился новый экскурсионный маршрут на ретро-автобусе

18 августа 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Жителям ЯНАО предлагают погрузиться в атмосферу Салехарда на ретро-автобусе (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде разработали новый экскурсионный маршрут, по которому жителей и гостей окружной столицы провезут на желтом ретро-автобусе «ПАЗ». На первые экскурсии 19 и 20 августа билетов уже нет, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Экскурсии будут продолжаться, пока погода позволит. Желающих принять участие повезет автобус „ПАЗ“ 1968 года выпуска, восстановленный специалистами муниципального автотранспортного предприятия. Работа ведется в русле соискания Салехардом звания города трудовой доблести», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии окружной столицы. Маршрут позволит глубже погрузиться в историю города, прочувствовать его атмосферу. С данной инициативой в апреле выступила Общественная палата города, ее поддержали более двадцати общественных организаций и шесть трудовых коллективов. Ранее URA.RU рассказало, что жители и гости Салехарда могут осмотреть достопримечательности с реки Полуй. Речные прогулки на катере проходят ежедневно.

В Салехарде разработали новый экскурсионный маршрут, по которому жителей и гостей окружной столицы провезут на желтом ретро-автобусе «ПАЗ». На первые экскурсии 19 и 20 августа билетов уже нет, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Экскурсии будут продолжаться, пока погода позволит. Желающих принять участие повезет автобус „ПАЗ“ 1968 года выпуска, восстановленный специалистами муниципального автотранспортного предприятия. Работа ведется в русле соискания Салехардом звания города трудовой доблести», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии окружной столицы. Маршрут позволит глубже погрузиться в историю города, прочувствовать его атмосферу. С данной инициативой в апреле выступила Общественная палата города, ее поддержали более двадцати общественных организаций и шесть трудовых коллективов. Ранее URA.RU рассказало, что жители и гости Салехарда могут осмотреть достопримечательности с реки Полуй. Речные прогулки на катере проходят ежедневно.