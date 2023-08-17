Жители ЯНАО разобрали все билеты на советский «ПАЗик»

В Салехарде разработали новый экскурсионный маршрут, по которому жителей и гостей окружной столицы провезут на желтом ретро-автобусе «ПАЗ». На первые экскурсии 19 и 20 августа билетов уже нет, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
«Экскурсии будут продолжаться, пока погода позволит. Желающих принять участие повезет автобус „ПАЗ“ 1968 года выпуска, восстановленный специалистами муниципального автотранспортного предприятия. Работа ведется в русле соискания Салехардом звания города трудовой доблести», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии окружной столицы.
Маршрут позволит глубже погрузиться в историю города, прочувствовать его атмосферу. С данной инициативой в апреле выступила Общественная палата города, ее поддержали более двадцати общественных организаций и шесть трудовых коллективов.
Ранее URA.RU рассказало, что жители и гости Салехарда могут осмотреть достопримечательности с реки Полуй. Речные прогулки на катере проходят ежедневно.
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