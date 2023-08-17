17 августа 2023
16 августа 2023

Жители ЯНАО разобрали все билеты на советский «ПАЗик»

В Салехарде появился новый экскурсионный маршрут на ретро-автобусе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение "Молния-2017". Челябинск, автобус, паз, антитеррор
Жителям ЯНАО предлагают погрузиться в атмосферу Салехарда на ретро-автобусе (фото из архива) Фото:

В Салехарде разработали новый экскурсионный маршрут, по которому жителей и гостей окружной столицы провезут на желтом ретро-автобусе «ПАЗ». На первые экскурсии 19 и 20 августа билетов уже нет, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

«Экскурсии будут продолжаться, пока погода позволит. Желающих принять участие повезет автобус „ПАЗ“ 1968 года выпуска, восстановленный специалистами муниципального автотранспортного предприятия. Работа ведется в русле соискания Салехардом звания города трудовой доблести», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии окружной столицы.

Маршрут позволит глубже погрузиться в историю города, прочувствовать его атмосферу. С данной инициативой в апреле выступила Общественная палата города, ее поддержали более двадцати общественных организаций и шесть трудовых коллективов.

Ранее URA.RU рассказало, что жители и гости Салехарда могут осмотреть достопримечательности с реки Полуй. Речные прогулки на катере проходят ежедневно.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде разработали новый экскурсионный маршрут, по которому жителей и гостей окружной столицы провезут на желтом ретро-автобусе «ПАЗ». На первые экскурсии 19 и 20 августа билетов уже нет, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Экскурсии будут продолжаться, пока погода позволит. Желающих принять участие повезет автобус „ПАЗ“ 1968 года выпуска, восстановленный специалистами муниципального автотранспортного предприятия. Работа ведется в русле соискания Салехардом звания города трудовой доблести», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии окружной столицы. Маршрут позволит глубже погрузиться в историю города, прочувствовать его атмосферу. С данной инициативой в апреле выступила Общественная палата города, ее поддержали более двадцати общественных организаций и шесть трудовых коллективов. Ранее URA.RU рассказало, что жители и гости Салехарда могут осмотреть достопримечательности с реки Полуй. Речные прогулки на катере проходят ежедневно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...