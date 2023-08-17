17 августа 2023

Главный претендент на пост мэра Перми Соснин вступил в «Единую Россию». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, соснин эдуард, эдуард соснин
Эдуарду Соснину вручили партбилет «Единой России» Фото:

Основной претендент на пост главы Перми, министр экономического развития региона Эдуард Соснин, вступил в «Единую Россию». Решение было принято на конференции реготделения партии 18 августа.

«Партбилет Эдуарду Соснину вручил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев. Исполняющий обязанности главы администрации губернатора Александр Смертин уверен, что вступление Соснина в партию — осознанное решение», — передает корреспондент URA.RU, присутствующий на конференции. Также в «Единую Россию» вступила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Эдуард Соснин является основным претендентом на пост мэра краевой столицы. Ранее он, а также глава Ленинского района города Александр Русанов, прошли в финал конкурса по отбору мэра. Окончательное решение, кто из двух кандидатов займет эту должность, примут депутаты Пермской городской думы на заседании 22 августа.

Партбилет Эдуарду Соснину вручил секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев
Партбилет Эдуарду Соснину вручил секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основной претендент на пост главы Перми, министр экономического развития региона Эдуард Соснин, вступил в «Единую Россию». Решение было принято на конференции реготделения партии 18 августа. «Партбилет Эдуарду Соснину вручил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев. Исполняющий обязанности главы администрации губернатора Александр Смертин уверен, что вступление Соснина в партию — осознанное решение», — передает корреспондент URA.RU, присутствующий на конференции. Также в «Единую Россию» вступила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. Эдуард Соснин является основным претендентом на пост мэра краевой столицы. Ранее он, а также глава Ленинского района города Александр Русанов, прошли в финал конкурса по отбору мэра. Окончательное решение, кто из двух кандидатов займет эту должность, примут депутаты Пермской городской думы на заседании 22 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...