Главный претендент на пост мэра Перми Соснин вступил в «Единую Россию». Фото

18 августа 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Эдуарду Соснину вручили партбилет «Единой России» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Основной претендент на пост главы Перми, министр экономического развития региона Эдуард Соснин, вступил в «Единую Россию». Решение было принято на конференции реготделения партии 18 августа. «Партбилет Эдуарду Соснину вручил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев. Исполняющий обязанности главы администрации губернатора Александр Смертин уверен, что вступление Соснина в партию — осознанное решение», — передает корреспондент URA.RU, присутствующий на конференции. Также в «Единую Россию» вступила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. Эдуард Соснин является основным претендентом на пост мэра краевой столицы. Ранее он, а также глава Ленинского района города Александр Русанов, прошли в финал конкурса по отбору мэра. Окончательное решение, кто из двух кандидатов займет эту должность, примут депутаты Пермской городской думы на заседании 22 августа. Партбилет Эдуарду Соснину вручил секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев Фото: Евгения Пастухова

Основной претендент на пост главы Перми, министр экономического развития региона Эдуард Соснин, вступил в «Единую Россию». Решение было принято на конференции реготделения партии 18 августа. «Партбилет Эдуарду Соснину вручил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев. Исполняющий обязанности главы администрации губернатора Александр Смертин уверен, что вступление Соснина в партию — осознанное решение», — передает корреспондент URA.RU, присутствующий на конференции. Также в «Единую Россию» вступила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. Эдуард Соснин является основным претендентом на пост мэра краевой столицы. Ранее он, а также глава Ленинского района города Александр Русанов, прошли в финал конкурса по отбору мэра. Окончательное решение, кто из двух кандидатов займет эту должность, примут депутаты Пермской городской думы на заседании 22 августа.