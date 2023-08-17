Основной претендент на пост главы Перми, министр экономического развития региона Эдуард Соснин, вступил в «Единую Россию». Решение было принято на конференции реготделения партии 18 августа.
«Партбилет Эдуарду Соснину вручил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев. Исполняющий обязанности главы администрации губернатора Александр Смертин уверен, что вступление Соснина в партию — осознанное решение», — передает корреспондент URA.RU, присутствующий на конференции. Также в «Единую Россию» вступила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
Эдуард Соснин является основным претендентом на пост мэра краевой столицы. Ранее он, а также глава Ленинского района города Александр Русанов, прошли в финал конкурса по отбору мэра. Окончательное решение, кто из двух кандидатов займет эту должность, примут депутаты Пермской городской думы на заседании 22 августа.
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