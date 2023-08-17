Глава пермского минэка Соснин поборется за власть в Перми с чиновником мэрии

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин должен будет защитить свою программу перед гордумой Фото:

Во второй тур конкурса по отбору мэра Перми вышли глава минэка региона Эдуард Соснин и глава Ленинского района города Александр Русанов. Они набрали больше всего баллов во время презентации планов по развитию города, рассказал источник в политэлитах региона.

«Комиссия оценила доклады всех выступающих. Больше всего баллов набрали Эдуард Соснин и Александр Русанов», — отметил источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен. Сейчас Русанов и Соснин должны выступить перед депутатами городской думы 22 августа, которые выберут одну кандидатуру.

Изначально на участие в конкурсе по отбору главы Перми заявилось 15 человек. Один из них выбыл на этапе документальной проверки — не предоставил справку об отсутствии судимости. Ранее URA.RU сообщало, что рабочий завода, который участвовал в конкурсе, предложил построить в Перми дельфинарий. А главный претендент на пост главы города Эдуард Соснин обещал сделать власть более открытой.

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Во второй тур конкурса по отбору мэра Перми вышли глава минэка региона Эдуард Соснин и глава Ленинского района города Александр Русанов. Они набрали больше всего баллов во время презентации планов по развитию города, рассказал источник в политэлитах региона. «Комиссия оценила доклады всех выступающих. Больше всего баллов набрали Эдуард Соснин и Александр Русанов», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен. Сейчас Русанов и Соснин должны выступить перед депутатами городской думы 22 августа, которые выберут одну кандидатуру. Изначально на участие в конкурсе по отбору главы Перми заявилось 15 человек. Один из них выбыл на этапе документальной проверки — не предоставил справку об отсутствии судимости. Ранее URA.RU сообщало, что рабочий завода, который участвовал в конкурсе, предложил построить в Перми дельфинарий. А главный претендент на пост главы города Эдуард Соснин обещал сделать власть более открытой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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