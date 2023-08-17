Глава пермского минэка Соснин поборется за власть в Перми с чиновником мэрии

Эдуард Соснин должен будет защитить свою программу перед гордумой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Во второй тур конкурса по отбору мэра Перми вышли глава минэка региона Эдуард Соснин и глава Ленинского района города Александр Русанов. Они набрали больше всего баллов во время презентации планов по развитию города, рассказал источник в политэлитах региона.

«Комиссия оценила доклады всех выступающих. Больше всего баллов набрали Эдуард Соснин и Александр Русанов», — отметил источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен. Сейчас Русанов и Соснин должны выступить перед депутатами городской думы 22 августа, которые выберут одну кандидатуру.

Изначально на участие в конкурсе по отбору главы Перми заявилось 15 человек. Один из них выбыл на этапе документальной проверки — не предоставил справку об отсутствии судимости. Ранее URA.RU сообщало, что рабочий завода, который участвовал в конкурсе, предложил построить в Перми дельфинарий. А главный претендент на пост главы города Эдуард Соснин обещал сделать власть более открытой.