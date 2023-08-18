В грузовом терминале загорелись деревянные паллеты, заявили в МЧС (архивное фото)
В грузовом терминале в Новороссийске возник пожар, охвативший площадь в 1,3 тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«Произошло возгорание деревянных паллетов в грузовом терминале в Новороссийске», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания стали горящие деревянные паллеты. К тушению пожара на месте происшествия привлекли 42 человека и 14 единиц техники, заключили в МЧС.
На территории грузового терминала загорелись деревянные паллеты
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