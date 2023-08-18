В грузовом терминале в Новороссийске вспыхнул пожар. Видео

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, дым, ледовая арена, пожар, возгорание
В грузовом терминале загорелись деревянные паллеты, заявили в МЧС (архивное фото) Фото:

В грузовом терминале в Новороссийске возник пожар, охвативший площадь в 1,3 тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Произошло возгорание деревянных паллетов в грузовом терминале в Новороссийске», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания стали горящие деревянные паллеты. К тушению пожара на месте происшествия привлекли 42 человека и 14 единиц техники, заключили в МЧС.

На территории грузового терминала загорелись деревянные паллеты
На территории грузового терминала загорелись деревянные паллеты
Фото:

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В грузовом терминале в Новороссийске возник пожар, охвативший площадь в 1,3 тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «Произошло возгорание деревянных паллетов в грузовом терминале в Новороссийске», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания стали горящие деревянные паллеты. К тушению пожара на месте происшествия привлекли 42 человека и 14 единиц техники, заключили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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