В ХМАО ограничат движение транспорта на въезде в город. Карта

18 августа 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске с 21 августа перекроют дорогу у развязки «Бегущая лань» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 21 августа строители начнут ремонт дороги на въезде в Нижневартовск (ХМАО) по улице Интернациональной около транспортной развязки «Бегущая лань». Официальный сайт властей города сообщил, что движение автотранспорта на участке трассы будет ограничено. «С 21 августа подрядная организация приступает к выполнению работ по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия на улице Интернациональной: от АГЗС „МиВ“ до транспортной развязки „Бегущая лань“. Будет выполнено частичное перекрытие движения для транспортных средств», — сообщили власти Нижневартовска. Дорогу ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Реконструкцию трассы проводит компания «Премьердорстрой». Сроки выполнения работ зависят от погоды: из-за дождя ремонт могут приостановить. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) ищут средства на реконструкцию улицы Интернациональной и моста «Бегущая лань», расположенных на въезде в город. На проект планируют потратить 1,3 миллиарда рублей. Перекрытие дороги в Нижневартовске с 21 августа Фото: URA.RU

21 августа строители начнут ремонт дороги на въезде в Нижневартовск (ХМАО) по улице Интернациональной около транспортной развязки «Бегущая лань». Официальный сайт властей города сообщил, что движение автотранспорта на участке трассы будет ограничено. «С 21 августа подрядная организация приступает к выполнению работ по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия на улице Интернациональной: от АГЗС „МиВ“ до транспортной развязки „Бегущая лань“. Будет выполнено частичное перекрытие движения для транспортных средств», — сообщили власти Нижневартовска. Дорогу ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Реконструкцию трассы проводит компания «Премьердорстрой». Сроки выполнения работ зависят от погоды: из-за дождя ремонт могут приостановить. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) ищут средства на реконструкцию улицы Интернациональной и моста «Бегущая лань», расположенных на въезде в город. На проект планируют потратить 1,3 миллиарда рублей.