17 августа 2023

В ХМАО ограничат движение транспорта на въезде в город. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , перекрытие дороги, ремонт автодороги
В Нижневартовске с 21 августа перекроют дорогу у развязки «Бегущая лань» Фото:

21 августа строители начнут ремонт дороги на въезде в Нижневартовск (ХМАО) по улице Интернациональной около транспортной развязки «Бегущая лань». Официальный сайт властей города сообщил, что движение автотранспорта на участке трассы будет ограничено.

«С 21 августа подрядная организация приступает к выполнению работ по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия на улице Интернациональной: от АГЗС „МиВ“ до транспортной развязки „Бегущая лань“. Будет выполнено частичное перекрытие движения для транспортных средств», — сообщили власти Нижневартовска.

Дорогу ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Реконструкцию трассы проводит компания «Премьердорстрой». Сроки выполнения работ зависят от погоды: из-за дождя ремонт могут приостановить.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) ищут средства на реконструкцию улицы Интернациональной и моста «Бегущая лань», расположенных на въезде в город. На проект планируют потратить 1,3 миллиарда рублей.

Перекрытие дороги в Нижневартовске с 21 августа
Перекрытие дороги в Нижневартовске с 21 августа
Фото:

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21 августа строители начнут ремонт дороги на въезде в Нижневартовск (ХМАО) по улице Интернациональной около транспортной развязки «Бегущая лань». Официальный сайт властей города сообщил, что движение автотранспорта на участке трассы будет ограничено. «С 21 августа подрядная организация приступает к выполнению работ по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия на улице Интернациональной: от АГЗС „МиВ“ до транспортной развязки „Бегущая лань“. Будет выполнено частичное перекрытие движения для транспортных средств», — сообщили власти Нижневартовска. Дорогу ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Реконструкцию трассы проводит компания «Премьердорстрой». Сроки выполнения работ зависят от погоды: из-за дождя ремонт могут приостановить. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) ищут средства на реконструкцию улицы Интернациональной и моста «Бегущая лань», расположенных на въезде в город. На проект планируют потратить 1,3 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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