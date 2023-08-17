21 августа строители начнут ремонт дороги на въезде в Нижневартовск (ХМАО) по улице Интернациональной около транспортной развязки «Бегущая лань». Официальный сайт властей города сообщил, что движение автотранспорта на участке трассы будет ограничено.
«С 21 августа подрядная организация приступает к выполнению работ по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия на улице Интернациональной: от АГЗС „МиВ“ до транспортной развязки „Бегущая лань“. Будет выполнено частичное перекрытие движения для транспортных средств», — сообщили власти Нижневартовска.
Дорогу ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Реконструкцию трассы проводит компания «Премьердорстрой». Сроки выполнения работ зависят от погоды: из-за дождя ремонт могут приостановить.
Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) ищут средства на реконструкцию улицы Интернациональной и моста «Бегущая лань», расположенных на въезде в город. На проект планируют потратить 1,3 миллиарда рублей.
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