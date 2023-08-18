ВСУ укрепляют оборону на границе с Белоруссией

На Украине приняли решение укрепить границу с Белоруссией
Украинские военные провели инспекцию северного рубежа Волынской области, прилегающего к границе с Белоруссией, и приняли решение усилить линию обороны. Об этом рассказал командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев.
«Принято решение укреплять линию обороны на границе с Белоруссией», — написал Наев в социальных сетях. Он добавил, что такое решение было принято в ходе инспекции северных рубежей Украины. При этом Наев подчеркнул, что признаки какой-либо угрозы со стороны соседней республики отсутствуют.
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