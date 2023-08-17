Пермяков зовут на концерт Snoop Dogg в Армению

18 августа 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Концерт состоится 23 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермяков приглашают посетить концерт известного американского рэпера и актера Snoop Dogg в Ереване. Возможность увидеть шоу предоставит пермская турфирма «Дом солнца», которая открыла продажу туров в Армению специально на это мероприятие. Артист выступит 23 сентября на стадионе «Раздан». «Летим в Ереван на концерт Snoop Dogg. Snoop Dogg прибудет в столицу Армении с огненным шоу, которое станет событием года для поклонников рэпа из всех уголков страны. Для тех, кто хочет окунуться в атмосферу заряжающей энергии и позитивных вибраций, билеты на концерт станут настоящим подарком», — сказано в группе турфирмы в соцсети «ВКонтакте». Стоимость тура составит 87,9 тысяч рублей на человека. В нее включены перелет из Москвы в Ереван на прямом рейсе, проживание на четыре дня в отеле, завтраки, трансфер из аэропорта в отель и обратно, а также билеты на концерт. Вылет запланирован на 22 сентября. Но цена тура может измениться в любое время, так как перелет осуществляется на регулярном рейсе, уточняют в турфирме. Ранее URA.RU рассказало, что пермские турфирмы открыли продажу путевок на концерт Кристины Агилеры, Робби Уильмса и других звезд. Артисты выступят в Турции, ОАЭ и Грузии.

Пермяков приглашают посетить концерт известного американского рэпера и актера Snoop Dogg в Ереване. Возможность увидеть шоу предоставит пермская турфирма «Дом солнца», которая открыла продажу туров в Армению специально на это мероприятие. Артист выступит 23 сентября на стадионе «Раздан». «Летим в Ереван на концерт Snoop Dogg. Snoop Dogg прибудет в столицу Армении с огненным шоу, которое станет событием года для поклонников рэпа из всех уголков страны. Для тех, кто хочет окунуться в атмосферу заряжающей энергии и позитивных вибраций, билеты на концерт станут настоящим подарком», — сказано в группе турфирмы в соцсети «ВКонтакте». Стоимость тура составит 87,9 тысяч рублей на человека. В нее включены перелет из Москвы в Ереван на прямом рейсе, проживание на четыре дня в отеле, завтраки, трансфер из аэропорта в отель и обратно, а также билеты на концерт. Вылет запланирован на 22 сентября. Но цена тура может измениться в любое время, так как перелет осуществляется на регулярном рейсе, уточняют в турфирме. Ранее URA.RU рассказало, что пермские турфирмы открыли продажу путевок на концерт Кристины Агилеры, Робби Уильмса и других звезд. Артисты выступят в Турции, ОАЭ и Грузии.