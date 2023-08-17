17 августа 2023

Миасской техникой на форуме «Армия» заинтересовались в Минобороны Узбекистана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Челябинск, спецагрегат
На форуме «Армия» миасский завод познакомил со своей техникой будущих покупателей Фото:

Техникой завода «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) в ходе форума «Армия» в Москве заинтересовались в Минобороны Узбекистана. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, заместитель министра Алишер Норбаев осмотрел фрезерно-роторный снегоочиститель.

«К фрезерно-роторному снегоочистителю (ФРС) проявила интерес делегация во главе с заместителем министра обороны Узбекистана. Снег в стране бывает редко, но если выпадает, то его много. Проведены переговоры, планируется дальнейшая работа», — отметили URA.RU на заводе.

Представителей индийской делегации заинтересовало навесное оборудование завода. Обсуждалась возможность подключить его к машинам индийского производства. Также представители компании на выставке пообщались со Специальным летным отрядом «Россия» по поводу представленной на выставке аэродромной подметально-продувочной машины, совместного проекта с МАДИ.

Среди прочих на полях форума прошли переговоры о поставках техники и комплектующих из Китая. На стенде автозавода «Урал» с ФРС «СпецАгрегата» ознакомился министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Форум «Армия» проводится Минобороны РФ в подмосковной Кубинке. На павильоне Челябинской области представлена продукция 11 промпредприятий. Некоторые компании имеют свои стенды.

Миасская техника заинтересовала иностранных и российских заказчиков
Миасская техника заинтересовала иностранных и российских заказчиков
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На полях форума руководители предприятия провели ряд переговоров
На полях форума руководители предприятия провели ряд переговоров
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Техникой завода «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) в ходе форума «Армия» в Москве заинтересовались в Минобороны Узбекистана. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, заместитель министра Алишер Норбаев осмотрел фрезерно-роторный снегоочиститель. «К фрезерно-роторному снегоочистителю (ФРС) проявила интерес делегация во главе с заместителем министра обороны Узбекистана. Снег в стране бывает редко, но если выпадает, то его много. Проведены переговоры, планируется дальнейшая работа», — отметили URA.RU на заводе. Представителей индийской делегации заинтересовало навесное оборудование завода. Обсуждалась возможность подключить его к машинам индийского производства. Также представители компании на выставке пообщались со Специальным летным отрядом «Россия» по поводу представленной на выставке аэродромной подметально-продувочной машины, совместного проекта с МАДИ. Среди прочих на полях форума прошли переговоры о поставках техники и комплектующих из Китая. На стенде автозавода «Урал» с ФРС «СпецАгрегата» ознакомился министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Форум «Армия» проводится Минобороны РФ в подмосковной Кубинке. На павильоне Челябинской области представлена продукция 11 промпредприятий. Некоторые компании имеют свои стенды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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