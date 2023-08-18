Украина рассылает ложные сообщения об атаке на Крымский мост

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Жителям приходят сообщения о якобы воздушной тревоге на Крымском мосту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сообщения, которые рассылались жителям о якобы воздушной тревоге на Крымском мосту, являются фейком. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Это украинский вброс и фейк», — написал Крючков в своем telegram-канале. По его словам, на крымские номера телефонов приходят сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту, что является украинской интернет-атакой. Крючков посоветовал обращаться за информацией только к официальным ресурсам.

Ранее украинские медиа распространяли сообщения о том, что трассу «Таврида» в Крыму перекрывали из-за ударов по полигону в Кировском районе. URA.RU стало известно, что эта информация не соответствует действительности.

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Сообщения, которые рассылались жителям о якобы воздушной тревоге на Крымском мосту, являются фейком. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. «Это украинский вброс и фейк», — написал Крючков в своем telegram-канале. По его словам, на крымские номера телефонов приходят сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту, что является украинской интернет-атакой. Крючков посоветовал обращаться за информацией только к официальным ресурсам. Ранее украинские медиа распространяли сообщения о том, что трассу «Таврида» в Крыму перекрывали из-за ударов по полигону в Кировском районе. URA.RU стало известно, что эта информация не соответствует действительности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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