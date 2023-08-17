В ХМАО подрядчик «Лукойла» набирает персонал на зарплату до 300 тысяч рублей 18 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 + Нефтесервис в ХМАО открывает новый производственный участок на месторождении имени Усольцева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Филиал нефтесервиса «Аргос-Кедр» в Когалыме набирает сотрудников, обещая зарплату до 300 тысяч рублей. На предприятии сообщили, что персонал будет работать на новом производственном участке на нефтяном месторождении имени Усольцева, которое разрабатывает деловой партнер компании — «Лукойл-Западная Сибирь». «„Аргос-Кедр“ формирует новый производственный участок на месторождении имени Усольцева. Для работы на объекте нужны производитель работ, мастер строительно-монтажного участка, сварщик, геодезист, инженер ПТО и инженер по комплектации. Зарплата за вахту в 60 дней от 250 до 300 тысяч рублей», — рассказали на предприятии. Сотрудникам предстоит строить новые кустовые площадки для бурения нефтяных скважин: проект рассчитан на пять лет. На месторождении обустроен новый вахтовый городок. Сотрудникам обещают 13-ю зарплату при долговременной работе на предприятии, компенсацию проезда на железнодорожном транспорте до городов, откуда летают чартеры компании, бесплатное трехразовое питание и спецодежду. Ранее URA.RU писало, что нефтесервисное предприятие «Аргос-Кедр» в ХМАО предлагает сотрудникам стопроцентную бронь от мобилизации. Компания сотрудничает с «Роснефтью», «Газпромом» и «Лукойлом». Филиал нефтесервиса «Аргос-Кедр» в Когалыме набирает сотрудников, обещая зарплату до 300 тысяч рублей. На предприятии сообщили, что персонал будет работать на новом производственном участке на нефтяном месторождении имени Усольцева, которое разрабатывает деловой партнер компании — «Лукойл-Западная Сибирь». «„Аргос-Кедр“ формирует новый производственный участок на месторождении имени Усольцева. Для работы на объекте нужны производитель работ, мастер строительно-монтажного участка, сварщик, геодезист, инженер ПТО и инженер по комплектации. Зарплата за вахту в 60 дней от 250 до 300 тысяч рублей», — рассказали на предприятии. Сотрудникам предстоит строить новые кустовые площадки для бурения нефтяных скважин: проект рассчитан на пять лет. На месторождении обустроен новый вахтовый городок. Сотрудникам обещают 13-ю зарплату при долговременной работе на предприятии, компенсацию проезда на железнодорожном транспорте до городов, откуда летают чартеры компании, бесплатное трехразовое питание и спецодежду. Ранее URA.RU писало, что нефтесервисное предприятие «Аргос-Кедр» в ХМАО предлагает сотрудникам стопроцентную бронь от мобилизации. Компания сотрудничает с «Роснефтью», «Газпромом» и «Лукойлом». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям